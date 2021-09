Crisi Acc. Per ora c’è un tavolo di lavoro al ministero. Ministro D’Incà: “Fondamentale per continuare il percorso intrapreso”

“Il tavolo convocato dal Mise sulla vicenda Acc dalla viceministra Todde conferma l’attenzione del Governo sul tema: un incontro ottenuto in tempi brevi, come annunciato nel mese di agosto e richiesto in occasione del consiglio socio istituzionale”.

Lo dichiara in una nota Federico D’Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento.

“Il tavolo arriva dopo la pubblicazione del decreto direttoriale per presentare le domande necessarie all’accesso al credito a favore delle imprese come Acc. Mi auguro che nell’incontro di venerdì 10, le parti coinvolte possano confrontarsi con un chiarimento utile per proseguire il percorso di salvezza dello stabilimento. I tempi sono indubbiamente corti e, proprio per questo motivo, si continuerà a lavorare in maniera insistente per il futuro dell’Acc e dei propri dipendenti. Rimarrò in stretto contatto con il Ministero dello Sviluppo economico, le organizzazioni sindacali e l’azienda, con l’obiettivo di raggiungere il risultato per lo stabilimento di Mel attraverso un percorso comune e compatto”.