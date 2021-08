Campagna vaccinale Ulss Dolomiti: il 62,5% della popolazione ha completato il ciclo di vaccinazione

Ad oggi, le dosi somministrate in Ulss Dolomiti sono oltre 235 mila.

Il 72,3% ( pari a 131.876 persone ) della popolazione vaccinabile in Ulss Dolomiti, ha eseguito almeno una dose di vaccino anti covid. Il 62,5% della popolazione ha ricevuto il ciclo completo di vaccinazione.

età popolazione ISTAT Almeno una dose % copertura almeno una dose 12-19 anni 14.207 5552 39,1% 20-29 anni 18.949 11472 60,5% 30-39 anni 19.848 11500 57,9% 40-49 anni 27.492 17758 64,6% 50-59 anni 33.218 24524 73,8% over 60 68.678 61070 88,9% TOTALE 182.392 131876 72,3%

età popolazione ISTAT 1 dose % copertura 1 dose cicli completi %copertura cicli completi ancora da vaccinare % ancora da vaccinare 12-19 anni 14.207 3332 23,5% 2220 15,6% 8655 60,9% 20-29 anni 18.949 5062 26,7% 6410 33,8% 7477 39,5% 30-39 anni 19.848 4473 22,5% 7027 35,4% 8348 42,1% 40-49 anni 27.492 1767 6,4% 15991 58,2% 9734 35,4% 50-59 anni 33.218 1619 4,9% 22905 69,0% 8694 26,2% over 60 68.678 1702 2,5% 59368 86,4% 7608 11,1% TOTALE 182.392 17955 9,8% 113921 62,5% 50516 27,7%

Ad oggi, le persone già prenotate per la vaccinazione sono circa 3.200. I posti disponibili nei prossimi giorni, fino al 16 agosto sono oltre 9 mila.

E’ in corso l’invio di ulteriori inviti alla vaccinazione via SMS .

E’ possibile prenotare la vaccinazione anti covid dal sito www.aulss1.veneto.it

SEDUTE VACCINALI TERRITORIALI

La seduta serale ad accesso libero organizzata per giovedì 5 agosto dalle 19.00 alle 21.00 nei pressi di Porta Dante in centro a Belluno, per persone dai 12 anni in su.

Nei prossimi giorni sono in programma sedute vaccinali organizzate con il supporto della Medicina di Famiglia e delle amministrazioni comunali a: