Gara Internazionale di Canoa ad Auronzo. Seconda giornata, oggi per tutti la distanza di 500 mt, con 200 gare svolte

Tante le belle sorprese nella seconda giornata di gare, tra cui i saluti arrivati in diretta telefonica dal campione olimpico Antonio Rossi e dall’indimenticabile cronista sportivo Giampiero Galeazzi, anche lui ex canoista di valore internazionale.

Seconda giornata di gare ad Auronzo di Cadore, alla 40° edizione della Gara Internazionale di Canoa. In scena oggi batterie, semifinali e finali sulla distanza dei 500 metri, e le batterie dei 200 metri, le cui finali concluderanno domattina la manifestazione. Gli atleti hanno iniziato la loro lunga giornata alle 8 con le batterie della categoria più giovane, gli Under 16. Impegnate nella distanza di oggi tutte le categorie maschili e femminili a partire dagli Under 16, fino a Juniores, Seniores, Master e Paracanoa.

Tanti i campioni in gara, tra cui il tedesco Jan Vandrey, campione olimpico canoa canadese C2 a Rio 2016, e la triestina Francesca Genzo, atleta che parteciperà agli ormai prossimi Giochi di Tokyo nel K1 200 metri. Tutti gli atleti top della Nazionale Italiana senior sono comunque qui presenti.

Queste le gare più rilevanti della giornata di oggi, con i relativi vincitori:

K1 Maschile Senior MAURER TIMON (AUT) 01’40″64

K1 Femminile Senior SUSANNA CICALI (ITA, Fiamme Azzurre) 01’54’10

K1 Maschile Junior MATEUZ MANFREDA (SLO) 01’44″98

C1 Maschile Senior CARLO TACCHINI (ITA, Fiamme Oro) 01’50″35

C1 Maschile Junior GIANMARIA ZANCHETTA (ITA, Canoa Club San Donà) 02’04″10

C1 Femminile Senior FIONA BOHNET (GER) 02’20″59

K2 Maschile Senior ZANUTTA-CAVALIERE (ITA, Canoa S. Giorgio) 01’41″88

K4 Maschile Senior RIPAMONTI-DRESSINO-CRENNA-FRESCHI (ITA, Fiamme Gialle) 01’24″00

Ospite fisso della manifestazione Daniele Scarpa, attraverso il quale sono intervenuti in diretta telefonica Antonio Rossi (che con Scarpa vinse l’oro nel K2 alle Olimpiadi di Atlanta 1996), e in un sentito ed emozionante saluto l’indimenticabile giornalista Rai Giampiero Galeazzi, la cui telecronaca che accompagnò Rossi e Scarpa all’oro olimpico è scolpita nella memoria di tutti gli appassionati di questo sport.

Presenti oggi anche il sindaco di Auronzo di Cadore Tatiana Pais Becher, accompagnata dall’assessore al Bilancio Andrea Costa, che hanno ricordato l’importanza del sodalizio tra il Comune di Auronzo e il mondo della canoa, che raggiungerà il suo culmine nell’organizzazione dei prossimi Mondiali Junior e Under23 previsti nel 2023 proprio qui sul Lago Santa Caterina.

Un evento di grande valore per tutto il territorio bellunese e non solo, su cui sia il Comune sia Venice Canoe & Dragon Boat asd hanno già iniziato a lavorare, in sinergia con la Regione Veneto, come ha ricordato in un messaggio agli organizzatori l’assessore regionale allo sport Cristiano Corazzari: “Una terra quella del Veneto che aggiunge valore allo sport in un palcoscenico, come lo splendido Lago di Santa Caterina ad Auronzo di Cadore, dove il connubio tra sport, paesaggio e cultura è affascinante, e costituisce una sana risorsa per l’economia oltre a fattore di sviluppo per le località montane. Agli organizzatori e ai partecipanti di questa Gara Internazionale di Canoa Velocità ad Auronzo di Cadore giunta alla sua 40° edizione il benvenuto della Regione del Veneto certo che per la Federazione Italiana Canoa Kayak questa competizione sarà anche un importante test per il percorso Mondiale e Olimpico.”