Mensa e trasporto scolastico anno scolastico 2021/2021. Scadenza unica: 30 luglio 2021

C’è tempo fino al prossimo 30 luglio per le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto per l’anno scolastico 2021/2022.

Per il trasporto scolastico, servizio svolto dal concessionario B.&B. Service, l’iscrizione deve essere fatta annualmente da tutti gli utenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche da chi ne abbia già usufruito nell’anno scolastico precedente, inviando l’apposito modulo esclusivamente tramite email agli indirizzi belluno@bebservice.it oppure scuolabus@bebservice.it, o tramite posta ordinaria all’indirizzo via degli Agricoltori, 26/28 – 32100 Belluno. Per informazioni, è possibile contattare il gestore agli stessi indirizzi email, oppure ai numeri 0437 931766 oppure 339 7363192.

Per il servizio di trasporto scolastico è prevista l’esenzione dal pagamento presentando una certificazione ISEE inferiore o uguale a 8.000 euro.

Per il servizio di mensa scolastica, svolto dal concessionario Camst, l’iscrizione è necessaria soltanto in caso di nuova iscrizione al servizio.

Per gli alunni già iscritti nell’anno scolastico 2020/2021 e per quelli che faranno il passaggio di grado (per esempio, dalla scuola dell’infanzia alla primaria, o dalla primaria alla secondaria), non è necessario rinnovare l’iscrizione e restano valide le credenziali ricevute nei precedenti anni scolatici.

L’iscrizione da parte dei nuovi utenti va fatta esclusivamente on line all’indirizzo https://www4.eticasoluzioni.com/bellunoportalegen, entro, il 30 luglio 2021. Per il servizio di mensa sono previste agevolazioni per chi produca una certificazione ISEE da 0 a 15.000 euro.

Per informazioni: telefono 0432 528811, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 14, oppure email scuolenordest@camst.it

Ogni eventuale altra variazione (per esempio, cambio di sezione o di istituto di pari grado, indirizzo per i residenti fuori comune, uso del servizio quale codice IBAN o nominativo del pagante, diete speciali, ecc.) deve essere comunicata tramite email a scuolenordest@camst.it entro il 30 luglio.