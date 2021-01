L’Esercito in Comelico per l’emergenza neve. I mezzi del Genio del Veneto e Friuli Venezia Giulia intervengono insieme alla Protezione Civile locale

Belluno, 4 gennaio 2021. Personale e mezzi speciali provenienti dal 3° Reggimento genio guastatori di Udine e dall’8° Reggimento genio guastatori paracadutisti di Legnago (VR) sono operativi da questa mattina nelle località di Santo Stefano di Cadore e San Nicolò di Comelico nella provincia di Belluno per l’eccezionale nevicata che ha colpito la provincia.

L’enorme quantità di neve accumulatasi in poche ore sta creando situazioni critiche soprattutto sui tetti delle abitazioni e degli edifici, arrivando in alcuni casi alla caduta degli stessi.

Nella giornata di ieri su richiesta della Prefettura di Belluno il Comando Forze Operative Nord, ente competente per la concessione dei concorsi delle Forze Armate in Veneto, ha disposto l’impiego di 3 autocarri ribaltabili, 2 terne, 2 piattaforme elevabili, mezzi logistici di supporto e 15 militari che durante la notte hanno raggiunto la città di Belluno mettendosi a disposizione della Prefettura. Questa mattina con le prime luci gli autocarri dell’Esercito, con i mezzi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, hanno cominciato a trasferire la neve dai centri cittadini in aree idonee all’accumulo. Nell’arco della giornata i militari dell’Esercito hanno ripulito i tetti dei alcuni edifici pubblici fra cui la scuola elementare di San Nicolò di Cadore.

Un impegno pronto e dinamico quello dell’Esercito, capace di rispondere a eventi e situazioni di emergenza con una reattività di intervento tipica di una Forza Armata coesa e disciplinata in linea coi i motti, “Noi ci siamo sempre” e “Di più insieme”.