Maltempo nel Feltrino in lento miglioramento

Aggiornamento delle ore 17.30 del 6 dicembre 2020

La situazione nel Feltrino è in lento miglioramento: nel pomeriggio poche segnalazioni giunte al Centro operativo comunale. Le precipitazioni nelle 48 ore hanno raggiunto circa i 400 mm.

-Continuano interventi di bonifica di allagamenti e scantinati in collaborazione con VVFF e volontari Protezione Civile ANA;

-Concluso l’intervento di rimozione dei materiali sulla strada di accesso a Canal, coordinato dalla Provincia, che resta transitabile ai residenti;

-Concluso l’intervento di pulizia di via Centrale (Zermen);

– Di nuovo transitabile il sottopasso di Anzù, in precedenza allagato;

-Resta chiuso al traffico in via precauzionale il tratto di Viale Marconi tra Ponte dleel Tezze e l’ex Casa di Cura Bellati;

-Concluso nuovo intervento di pulizia della vasca in località Pasquer;

-In corso intervento di pulizia della sede stradale da detriti a Tomo (direzione Villaga) e in altri punti del territorio comunale interessati dal riversamento in strada di ghiaie e detriti; altri sono programmati per la giornata di domani