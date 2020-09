Donazioni sangue: riattivati i punti raccolta di Agordo e Pieve di Cadore

Riprende la raccolta di sangue ad Agordo e Pieve di Cadore. L’Ulss Dolomiti ha mantenuto l’impegno di riattivare non appena possibile le articolazioni organizzative della medicina trasfusionale di Agordo e Pieve di Cadore, dopo la sospensione estiva legata a una serie di criticità e alla minor richiesta di sangue in relazione alla sospensione dell’attività chirurgia durante il lockdown.

Si parte con due sedute straordinarie di raccolta sangue ad Agordo il 22 settembre e a Pieve il 23 settembre. Dal 6 ottobre ad Agordo e dal 7 ottobre a Pieve riprenderà l’offerta ordinaria con cadenza settimanale a Pieve e quindicinale ad Agordo. A partire da ottobre, quindi, i Donatori di sangue del Cadore e dell’Agordino potranno – come sempre previo appuntamento – tornare a donare nelle rispettive Articolazioni Organizzative.

I donatori di sangue sono una risorsa preziosa e, storicamente, la generosità dei Bellunesi permette non solo di essere autonomi nella raccolta del sangue necessario in Ulss Dolomiti ma anche di contribuire alle necessità di altri Centri regionali e nazionali.

L’Azienda conferma l’impegno nella ricerca di personale medico per l’unità operativa di Medicina Trasfusionale, attualmente ancora sottodimensionato, e ringrazia i medici presenti per lo sforzo organizzativo che ha permesso di confermare i punti di raccolta di Agordo e Pieve di Cadore.