Synlab Italia acquisisce Salus e Belluno Medica

Belluno, 8 agosto 2022 – Synlab Italia, azienda leader nel settore della diagnostica medica, annuncia di aver completato l’acquisizione di due importanti società operanti nel territorio bellunese: Salus S.r.l., centro accreditato presso la Regione Veneto per il servizio di diagnostica per immagini e fisioterapia e Belluno Medica S.r.l., poliambulatorio privato che offre visite specialistiche nelle principali branche sanitarie, oltre al servizio di laboratorio di analisi.

Grazie a questa acquisizione i due centri entreranno a far parte del network internazionale di Synlab e potranno proporre ai pazienti un’offerta più ampia ed integrata di servizi e prestazioni mediche.

Oggi Synlab è presente in Veneto grazie ad una rete di strutture che comprende 30 Centri dislocati in tutte le province e che offrono servizi di analisi e poliambulatoriali, diagnostica per immagini, medicina del lavoro e servizi alle aziende.

Tutti i dipendenti del Gruppo Salus, che attualmente occupa circa 20 persone e 50 medici divisi sulle due strutture, entreranno a far parte del Gruppo Synlab senza alcuna variazione di organico.

“Siamo molto soddisfatti di ampliare la nostra presenza in Veneto e nella provincia di Belluno – dichiara Cesare Gallorini, direttore Area Nord Est Synlab – Questa acquisizione è all’insegna della continuità rispetto a quanto fatto, in maniera eccellente, da Salus e Belluno Medica. Il nostro obiettivo è ampliare l’offerta di servizi e continuare lo sviluppo sul territorio ponendoci come partner di valore del sistema sanitario regionale in un momento storico così complesso”.

“Siamo entusiasti di entrare a far parte di un grande network internazionale come il Gruppo Synlab – ha aggiunto Il dottor Filiberto Dal Molin, direttore sanitario del Gruppo Salus – Con Synlab condividiamo l’obiettivo di perseguire la medical excellence e di voler essere un importante interlocutore per i nostri pazienti e le istituzioni locali. Grazie a questa acquisizione potremo garantire ai cittadini servizi ancora più completi e puntuali migliorando così la nostra offerta”.

Synlab Italia

Synlab (https://www.synlab.it/)si impegna quotidianamente per mettere al centro le persone e la loro salute, rispettando il territorio e l’ambiente, con responsabilità, affidabilità e innovazione e ha introdotto in Italia un nuovo approccio “integrato” all’innovazione medica, alla prevenzione e alla cura della salute in conformità ai più elevati standard qualitativi europei, con l’obiettivo di offrire ai clienti una base solida e affidabile per prendere le migliori decisioni terapeutiche possibili. Le Piattaforme Regionali attraverso cui l’azienda è presente nei territori, comprendono Laboratori, oltre 260 Punti Prelievo, Polidiagnostici, Poliambulatori e un’ampia gamma di Servizi per Laboratori partner, Specialisti e Aziende. Synlab Italia è parte del Gruppo Synlab, l’azienda leader in Europa nel settore della medicina di laboratorio e della diagnostica medica. Attivo in 36 paesi e 4 continenti, il Gruppo mette a disposizione

di pazienti, medici, cliniche e industria farmaceutica una serie completa di strumenti diagnostici innovativi e affidabili.