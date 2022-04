25 aprile al Comunale di Belluno, serata con i cantautori della Sezione canto moderno

Prosegue l’attività del Concorso Musicale Nazionale città di Belluno. Dopo la prima

parte del concorso che ha visto protagonisti i giovani musicisti delle sezioni Piccoli

talenti, delle scuole medie ad indirizzo musicale e dei licei musicali, l’Associazione

Gocce di Sole Aps passa ora all’organizzazione della seconda parte del concorso e

comincia proprio con la sezione Canto moderno.

Nella giornata del 25 aprile davanti alla giuria tecnica si esibiranno i cantanti

suddivisi in interpreti e i cantautori; i più meritevoli passeranno poi al concerto finale

che si svolgerà la sera stessa del 25 aprile alle ore 21,00 sempre al Teatro

Comunale di Belluno. L’ingresso al concerto è ad accesso libero; la cittadinanza

tutta è invitata a partecipare per tifare il proprio favorito.

In chiusura del concerto saranno decretati i due vincitori (uno per la sezione

interpreti e uno per la sezione cantautori) che avranno la possibilità di partecipare

ad una masterclass con il M° Giuseppe Barbera docente del Cet di Mogol;

opportunità offerta loro dall’Associazione Voice Care Music & Art.

La giuria tecnica impegnata nelle valutazioni sarà formata da:

Silvia Smaniotto, cantante, corista di Elisa e Ultimo, vocal coach di importanti

programmi televisivi come X Factor, ultimamente distintasi come docente di

educazione musicale nel programma RAI “Il Collegio”

Simone Sproccati , compositore, musicista, produttore e collaboratore di Michele

Canova

M° Alessio Nelli , pianista, compositore e cantante

M° Andrea Moro violista e direttore d’orchestra

Dopo il 25 aprile il concorso proseguirà il 28 aprile con la sezione scuole di musica,

il 29 aprile con la sezione conservatori, il 30 aprile con la sezione pianisti per

concludersi il 1 maggio con la sezione musica da camera e la FINALISSIMA DEL

CONCORSO alle ore 17,00 sempre al Teatro Comunale. In totale 10 giornate di

concorso che vedranno impegnati i molti volontari dell’Associazione Gocce di Sole,

il Comune di Belluno e la Fondazione Teatri delle Dolomiti.

Molti giovani talenti sono attesi nella nostra città per le fasi finali del concorso.

Tra i partecipanti della prima fase del concorso si sono particolarmente distinti

alcuni bravissimi allievi della Scuola Media Ricci di Belluno e del Liceo Musicale;

siamo certi che di alcuni di loro sentiremo parlare a lungo.