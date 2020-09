DolomitiRally, il 10 e 11 ottobre

Nella fantastica cornice delle Dolomiti Agordine va in scena, i prossimi 10 ed 11 ottobre, la quinta edizione del Dolomiti Rally, gara valida per la 4^ zona della Coppa Rally di Zona CRZ, che permetterà ai migliori equipaggi di classificarsi per poter disputare la finale nazionale di Coppa Italia, in occasione del 35° Rally di Como del 7 e 8 novembre.

Il format della gara Bellunese, ben studiato e confezionato dalla Dolomiti Racing Motorsport ASD, propone una lunghezza totale del percorso di gara di 196 chilometri, interamente su asfalto; 20 controlli orari, tre diverse prove speciali (Oltach, San Tomas e Valada) da ripetere tre volte per un totale di 64 chilometri cronometrati.

Mentre stamattina il tracciato della competizione è stato collaudato dai competenti organi

preposti, proprio in queste ore molte richieste di iscrizione sono già pervenute al comitato

organizzatore, anche da equipaggi di provenienza estera (Slovenia, Repubblica Ceca), con

vetture di Classe R5.

La gara si conferma una importante occasione di autentica promozione del territorio veneto, Bellunese ed Agordino, con locations meravigliose, incastonate fra perle delle Dolomiti come Agnèr, Moiazza, Pale di San Lucano, Civetta; Agordo, cuore delle Dolomiti e “Paese dei graffiti” e dintorni offrono scorci ed immagini naturali spettacolari e da vivere in tutti i momenti della giornata.

Mauro Riva, organizzatore della manifestazione, ha dichiarato: “Il Dolomiti Rally è una nostra creatura, nata dalla passione incondizionata verso il motorsport di tutto il nostro staff e dei nostri appassionati agordini che ci aiutano e sostengono, unitamente a tutte le istituzioni locali.

La validità di Coppa Rally di Zona ci ha gratificati e bisogna riconoscere al presidente della

Commissione Rally, Daniele Settimo, che sentitamente ringrazio, di aver spinto molto sulle gare di Zona, creando un prodotto di eccellenza assoluta, anche grazie a questo nuovo ed inedito format della Finale nazionale di Como, al quale accedono tutti i migliori piloti di tutte le zone, con un montepremi molto interessante. Una straordinaria iniziativa, che va sottolineata e lodata. Per quanto riguarda i concorrenti che vorranno essere nostri partecipanti, faremo di tutto per avere cura dei dettagli e presteremo la massima attenzione per farli sentire a casa, offrendo nel contempo un prodotto agonistico interessante, curato e sicuro”.