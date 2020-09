Il docufim Movida degli studenti del Liceo “Dal Piaz” di Feltre vince il SalinaDocFest 2020.

Il docufim Movida, realizzato dal Laboratorio Cinema del Liceo “Giorgio Dal Piaz” di Feltre, diretto da Alessandro Padovani vince il SalinaDocFest 2020. Il premio è stato assegnato ieri sera a Roma, Orto Botanico. Il Festival si concluderà a Salina (isole Eolie) tra il 24 e il 26 settembre.

Il documentario è stato prodotto nell’ambito del Piano nazionale Cinema per la Scuola 2018-19 finanziato da Miur e Miba, a cui appartengono diritti e proprietà dei lavori realizzati – CIPS – cinema per la scuola – è la piattaforma in fase di completamento dedicata a questo importante progetto nazionale che mira a far conoscere e a far sperimentare in forma laboratoriale il linguaggio audiovisivo e filmico nelle scuole italiane, promuovendo con bandi annuali l’istituzione di laboratori permanenti e l’organizzazione di rassegne e festival.

Il Liceo Dal Piaz è stata una delle scuole ammesse al finanziamento nella sezione Visioni Fuoriluogo – raccontare le periferie d’Italia attraverso il Cinema – con il progetto ‘La Montagna che rEsiste’, sostenuto dai seguenti partner che, nelle varie fasi del progetto, hanno collaborato alla realizzazione delle numerose attività collaterali connesse alla lavorazione del film: FONDAZIONE DOLOMITI UNESCO, COMUNE E BIBLIOTECA DI FELTRE, COMUNE E BIBLIOTECA DI PEDAVENA, UNIONE MONTANA FELTRINA, ISBREC, MIM E BELLUNESI NEL MONDO, DOLOMITI CONTEMPORANEE, CSV BELLUNO, ISOIPSE, SCUOLE IN RETE.

Numerosi inoltre i Comuni bellunesi che, insieme alla Provincia, hanno patrocinato l’iniziativa.

Grazie al cospicuo finanziamento ottenuto è stato costituito il Laboratorio Cinema permanente del Liceo Dal Piaz dotato di attrezzature professionali; per la realizzazione del film è stato possibile inoltre formare una troupe di giovani e talentuosi professionisti (quasi tutti diplomati al Centro sperimentale di Cinematografia) che hanno lavorato al documentario insieme agli studenti impegnati in questa nuova proposta didattica.

MOVIDA è un documentario narrativo che racconta con uno sguardo inedito, dal punto di vista dei più giovani, senza retorica e senza sentimentalismo nostalgico, la montagna di ieri e la montagna di oggi, la montagna ancora intatta e la montagna ferita, la montagna spopolata e la montagna ancora viva.

Anzi vuole raccontare soprattutto la montagna ancora viva. Questa energia è rappresentata dai protagonisti del docufilm, bambini che giocano nella natura, adolescenti che si trovano a dover scegliere se restare o andar via, giovani uomini che hanno deciso di restare, che hanno viaggiato e sono ritornati…

MOVIDA è stato girato nelle seguenti località:

ARSIÉ-LAGO DI CORLO E BORGO DI FUMEGAI, BORCA DI CADORE, FALCADE-COL MARGHERITA, FELTRE, FONZASO-MALGA CAMPON, LAMON, LENTIAI-STABIE, PEDAVENA-CROCE D’AUNE, SANTA GIUSTINA, SAN GREGORIO NELLE ALPI, SEDICO, SELVA DI CADORE-MALGA PIAN DE VACIA, SOSPIROLO, VAL BELLUNA, VAL CANZOI, VALLE DEL MIS, VALLE DEL PIAVE, VAL DI ZOLDO-MALGA STAULANZA

Ha partecipato alla fase iniziale del lavoro di ricerca tutta la classe 5c scientifico 2018-2019.

Hanno partecipato alle fasi successive della ricerca e della lavorazione gli studenti e le studentesse del Liceo Dal Piaz:

LAURA BABAIAN, GIORGIA BALZAN, DAVIDE BIANCHET, MARTINA CASANOVA, SABRINA CECCHIN, MARTINO FRESCURA, ELENA GRANZOTTO, LORENZO GURRIERI, LEONARDO MASON, CATERINA PALUDETTO, CARINA RITI, GABRIELE TANZARIELLO, AURORA TRICHES, REBECCA VLASCEANU, SARA ZANNIN, ALICE ZANOLLA

TROUPE

Marco Possiedi – aiuto regista

Lorenzo Bagnatori – co-sceneggiatore

Cristiano di Nicola – direttore della fotografia – operatore – mix color

Chiara Santella e Roberto Ricciardi – fonici di presa diretta

Stefano Malchiodi – montaggio video

Giulio Previ e Gianluca Gasparrini – montaggio suono e mix audio

Luca Pataro – logistica

Simone Schimmenti – assistente di produzione

Tommaso Zaffagnini – musiche originali

REGIA – Alessandro Padovani

Con la giovane attrice bellunese Grazia Capraro e la voce di Anna Gamba nelle parti di finzione.

Coordinamento progetto

Annarosa Cavallari – Liceo Giorgio Dal Piaz

con la collaborazione delle insegnanti

Sara Maccagnan – Grafica locandine

Vania Strada – Comunicazione

Segreteria Liceo

Marina Indezzi

Un ringraziamento particolare va al preside Mario Baldasso, che ha creduto fin dall’inizio al progetto e

lo ha sostenuto con entusiasmo.

Lunghissimo l’elenco delle persone che hanno contribuito, nei modi più disparati, alla realizzazione di

una piccola, ma vera e propria, produzione cinematografica. Questa rete di relazioni e scambi è uno

dei lasciti più importanti di un intenso anno di lavoro.

Concluso il Festival di Salina, MOVIDA verrà presentato al Liceo Dal Piaz (saranno organizzate più proiezioni su prenotazione a partire dal mese di ottobre).

Ci auguriamo che possa viaggiare in tutta la provincia (e oltre), che arrivi agli studenti e al pubblico adulto, con il suo bagaglio di immagini, di idee, di bellezza.