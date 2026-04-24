Il Gruppo Arriva acquisisce l’80% de “La Linea spa” raddoppiando la propria quota di mercato in Veneto

L’accordo include anche l’acquisizione della Martinibus (già proprietà al 100% di La Linea Spa), un importante operatore di servizi commerciali che da oltre 50 anni gestisce trasferimenti tra aeroporti, porti e centri urbani nella regione.

Milano, 24 aprile- Il Gruppo Arriva – uno dei principali operatori di trasporto passeggeri in Europa – ha annunciato di aver firmato un accordo per acquisire una quota di maggioranza (80%) di La Linea Spa, l’azienda veneziana che ha operato in subappalto per conto di Dolomiti Bus durante le Olimpiadi MIlano-Cortina 2026, un importante gruppo privato di trasporto passeggeri su strada che opera nella regione Veneto; gli attuali azionisti manterranno una partecipazione del 20% nella società. L’operazione conferma la strategia di crescita del Gruppo Arriva e il suo impegno a fornire servizi di trasporto passeggeri di alta qualità e sostenibili in tutta Europa.

Questa acquisizione consentirà ad Arriva di raddoppiare la propria quota di mercato nella regione Veneto, dove è già presente tramite la società Arriva Veneto, gestendo servizi di trasporto pubblico locale tra Chioggia e Venezia. Attualmente La Linea Spa opera con una flotta di 62 autobus di proprietà e 92 autobus in subaffido e impiega 280 persone. L’azienda percorre oltre 6,3 milioni di chilometri annui nei servizi di trasporto pubblico locale e 1,3 milioni di chilometri nei servizi commerciali. L’accordo include inoltre tre depositi nell’area di Mestre.

L’acquisizione rappresenta un’opportunità per rafforzare il percorso di sviluppo e crescita della società e non avrà ripercussioni sulle condizioni di lavoro del personale, assicurando al contempo la piena continuità aziendale.

Nell’ambito dell’operazione, Arriva acquisirà anche Martinibus (già proprietà al 100% di La Linea Spa), un importante operatore di servizi commerciali che da oltre 50 anni gestisce trasferimenti tra aeroporti, porti e centri urbani nella regione e la cui acquisizione consentirà l’espansione di Arriva anche nel settore dei servizi commerciali.

Gianfranco Sgro, CEO del Gruppo Arriva, ha dichiarato: “L’acquisizione di La Linea SpA rafforza il nostro impegno a investire ed espandere la nostra rete di servizi di trasporto in Europa. Abbiamo una chiara ambizione: fare di Arriva un simbolo di eccellenza in Europa, offrendo un servizio costantemente di alto livello ai nostri clienti e portando soluzioni di trasporto innovative nelle comunità che serviamo. Questo accordo rappresenta un passo cruciale nella nostra strategia più ampia per evolvere e diversificare la nostra posizione in Italia e in Europa, aumenta la nostra quota di mercato nella regione Veneto e amplia il nostro portafoglio di servizi di trasporto commerciale grazie all’acquisizione di Martinibus”.

Secondo Angelo Costa, amministratore delegato di Arriva Italia: “Questa operazione rappresenta un passo importante per rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Italia e in particolare nel Veneto, una regione strategica per lo sviluppo della mobilità e dei servizi di trasporto pubblico. L’integrazione delle competenze e delle attività di La Linea, insieme all’ingresso di Martinibus, ci consentirà di consolidare la nostra presenza nel territorio e di sviluppare servizi sempre più efficienti, sostenibili e vicini alle esigenze dei passeggeri, in particolare nell’area veneziana e nel sistema di collegamenti tra città, aeroporto e porto.”

Oltre a consolidare le attività di Arriva nel Nord Italia, l’accordo conferma ancora una volta l’impegno del Gruppo ad investire in soluzioni di trasporto sostenibili, riducendo l’impatto ambientale delle sue attività. Circa il 40% degli autobus di La Linea SpA è già a zero emissioni.

Il Gruppo Arriva porta avanti un programma strutturato di investimenti nel trasporto pubblico sostenibile in tutta Europa, con iniziative che spaziano dall’elettrificazione delle flotte all’innovazione digitale e al miglioramento dell’esperienza dei passeggeri. L’obiettivo è rendere il trasporto pubblico una scelta sempre più attrattiva rispetto all’auto privata, favorendo il cambiamento modale e contribuendo concretamente al percorso verso la mobilità a zero emissioni. Il Gruppo Arriva ha attualmente circa 1000 autobus a zero emissioni in servizio nel Regno Unito e in Europa.

Questa acquisizione rafforza inoltre la presenza di Arriva in Italia, dove il Gruppo opera dal 2002. Arriva Italia fornisce servizi di trasporto pubblico locale principalmente nel Nord Italia (Valle d’Aosta e province di Torino, Brescia, Bergamo, Lecco e Cremona), oltre a collegamenti aeroportuali, servizi di noleggio privato e soluzioni di mobilità per grandi eventi.

Arriva Italia offre anche servizi di trasporto dedicati per studenti con disabilità o mobilità ridotta nel Comune di Roma Capitale. Come holding, Arriva Italia detiene partecipazioni di maggioranza in Arriva Udine e Arriva Veneto, oltre a partecipazioni di minoranza in ASF Autolinee (Como) e Trieste Trasporti.

L’azienda gestisce oltre 70 milioni di chilometri all’anno, impiega più di 2000 persone e dispone di una flotta di 1.920 autobus (escludendo Trieste Trasporti e ASF).