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Gerardo Meridio confermato alla presidenza dell’Associazione produttori del miele del Veneto

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L’Associazione Regionale Produttori del Miele del Veneto ha rinnovato il proprio Direttivo,  confermando alla guida Gerardo Meridio, in segno di continuità e di rafforzamento del settore apistico regionale.

600 apicoltori all’assemblea di Vicenza

L’assemblea ha registrato una partecipazione molto ampia, con circa 200 apicoltori presenti e 400 deleganti, a conferma del forte coinvolgimento del settore apistico regionale. Dopo i saluti istituzionali del Vice Presidente del Consiglio Regionale, Francesco Rucco, e del Sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, a testimonianza dell’importanza dell’apicoltura per il territorio, si è svolto un convegno tecnico con il veterinario Giovanni Guido, dedicato a un tema di grande attualità per il comparto: la lotta alla Varroa e i fenomeni di farmacoresistenza, aspetti cruciali per la salute degli alveari e la sostenibilità dell’attività apistica.

Durante l’assemblea è stato presentato il bilancio dell’associazione, illustrato con il supporto dello Studio Adacta, con l’avvocato Altissimo e il commercialista Dainese, che ne hanno approfondito i principali aspetti tecnici. Il bilancio è stato approvato all’unanimità dai soci presenti.

A conclusione dell’assemblea sono stati eletti i nuovi componenti del direttivo regionale.

Il nuovo Direttivo rappresenta le province venete

Il nuovo Direttivo rappresenta le province del Veneto e vede la presenza di Alessandro Boschetto e Pietro Ronconi per Belluno; Giuseppe Piovan e Riccardo Stefani per Padova; Vincenzo Citro e Monica Mazzucco per Rovigo; Paolo Carlesso e Mauro Carron per Treviso; Matteo Villa e Valerio Zanardi per Verona; Stefano Pomi, Flavio Toniazzo e Gerardo Meridio per Vicenza.

Una composizione che garantisce equilibrio territoriale e rappresentatività dell’intero comparto apistico regionale.

La nomina del Presidente e dei Vicepresidenti

A seguito dell’assemblea, il nuovo Consiglio Direttivo si è riunito per l’attribuzione delle cariche, confermando all’unanimità Gerardo Meridio alla Presidenza.

Nel corso della seduta sono stati inoltre nominati i Vicepresidenti:  Matteo Villa, Vincenzo Citro e Giuseppe Piovan.

Il presidente Meridio ha dichiarato: “L’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto conferma con questo nuovo direttivo l’impegno a favore dello sviluppo dell’apicoltura, della tutela delle api e della valorizzazione del miele veneto, in collaborazione con apicoltori, istituzioni e comunità locali. La continuità di alcuni consiglieri permetterà di proseguire le attività e i progetti già in essere, forti di un’esperienza positiva, mentre i nuovi inserimenti porteranno nuova linfa associativa con nuove idee. Ringrazio della fiducia accordatami tutti i soci che mi hanno votato e il direttivo che mi ha eletto”.

 

 

 

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