Gerardo Meridio confermato alla presidenza dell’Associazione produttori del miele del Veneto

L’Associazione Regionale Produttori del Miele del Veneto ha rinnovato il proprio Direttivo, confermando alla guida Gerardo Meridio, in segno di continuità e di rafforzamento del settore apistico regionale.

600 apicoltori all’assemblea di Vicenza

L’assemblea ha registrato una partecipazione molto ampia, con circa 200 apicoltori presenti e 400 deleganti, a conferma del forte coinvolgimento del settore apistico regionale. Dopo i saluti istituzionali del Vice Presidente del Consiglio Regionale, Francesco Rucco, e del Sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, a testimonianza dell’importanza dell’apicoltura per il territorio, si è svolto un convegno tecnico con il veterinario Giovanni Guido, dedicato a un tema di grande attualità per il comparto: la lotta alla Varroa e i fenomeni di farmacoresistenza, aspetti cruciali per la salute degli alveari e la sostenibilità dell’attività apistica.

Durante l’assemblea è stato presentato il bilancio dell’associazione, illustrato con il supporto dello Studio Adacta, con l’avvocato Altissimo e il commercialista Dainese, che ne hanno approfondito i principali aspetti tecnici. Il bilancio è stato approvato all’unanimità dai soci presenti.

A conclusione dell’assemblea sono stati eletti i nuovi componenti del direttivo regionale.

Il nuovo Direttivo rappresenta le province venete

Il nuovo Direttivo rappresenta le province del Veneto e vede la presenza di Alessandro Boschetto e Pietro Ronconi per Belluno; Giuseppe Piovan e Riccardo Stefani per Padova; Vincenzo Citro e Monica Mazzucco per Rovigo; Paolo Carlesso e Mauro Carron per Treviso; Matteo Villa e Valerio Zanardi per Verona; Stefano Pomi, Flavio Toniazzo e Gerardo Meridio per Vicenza.

Una composizione che garantisce equilibrio territoriale e rappresentatività dell’intero comparto apistico regionale.

La nomina del Presidente e dei Vicepresidenti

A seguito dell’assemblea, il nuovo Consiglio Direttivo si è riunito per l’attribuzione delle cariche, confermando all’unanimità Gerardo Meridio alla Presidenza.

Nel corso della seduta sono stati inoltre nominati i Vicepresidenti: Matteo Villa, Vincenzo Citro e Giuseppe Piovan.

Il presidente Meridio ha dichiarato: “L’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto conferma con questo nuovo direttivo l’impegno a favore dello sviluppo dell’apicoltura, della tutela delle api e della valorizzazione del miele veneto, in collaborazione con apicoltori, istituzioni e comunità locali. La continuità di alcuni consiglieri permetterà di proseguire le attività e i progetti già in essere, forti di un’esperienza positiva, mentre i nuovi inserimenti porteranno nuova linfa associativa con nuove idee. Ringrazio della fiducia accordatami tutti i soci che mi hanno votato e il direttivo che mi ha eletto”.