Cortina, Casa Veneto: focus su inclusione e accessibilità

Cortina d’Ampezzo, 11 marzo 2026 – Continua con successo a Casa Veneto, nel cuore di Cortina d’Ampezzo, il salotto informativo “eSPORTiamo inclusione”, format di incontri dedicato ai temi della disabilità, dell’innovazione sociale e dello sport in programma dal 9 al 13 marzo nell’ambito delle iniziative collegate alle Paralimpiadi Milano Cortina 2026.
Il quarto incontro, in programma giovedì 12 marzo, è intitolato “Ma quanto siamo accessibili ed inclusivi?”.
Al confronto parteciperanno Giuseppe Fasiol, Commissario straordinario per le Paralimpiadi; Lucas Pavanetto, vicepresidente della Regione Veneto nonché assessore al Turismo, e il Generale di Brigata Eugenio Martis, vice capo del V Reparto dello Stato Maggiore della Difesa e dirigente del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa.
A moderare il dibattito sarà la giornalista di Mediaset, Francesca Carollo.
La puntata sarà arricchita da momenti musicali curati da Asolo Musica, con il fisarmonicista Gabriele Bettin del Liceo Musicale Giorgione di Castelfranco Veneto.
Il progetto “eSPORTiamo inclusione” continuerà a Casa Veneto fino a venerdì 13 marzo, dalle 13.30 alle 14.30, con accesso libero e diretta televisiva su Antenna 3 Medianordest.