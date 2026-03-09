Lavoreremo da grandi, il film di Antonio Albanese a 4 euro al Cinema Italia di Belluno

Martedì 10 marzo torna al Cinema Italia di Belluno l’appuntamento con I Martedì al Cinema, l’iniziativa della Regione del Veneto realizzata con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta AGIS per riscoprire il piacere del grande schermo e del cinema di prossimità. Il biglietto è a 4 euro per portare il pubblico verso opere di qualità, con la sala al centro della vita culturale del territorio.

Per il secondo martedì del mese la sala propone, alle 16.00, 17.40, 19.20 e 21.00, la proiezione di “Lavoreremo da grandi” (Italia, 2026) di Antonio Albanese.

Il film racconta l’amicizia sgangherata di tre uomini di provincia: Beppe, idraulico taciturno che vive con la madre; Umberto, ex musicista in rovina con due matrimoni falliti alle spalle; Gigi, appena escluso dal testamento della zia. I tre attendono l’arrivo di Toni, figlio di Umberto, appena tornato in libertà: brillante e inaffidabile, sempre sul confine della legalità e con il carcere come presenza costante. In una provincia sospesa attorno a un lago quieto, la loro “festa” ha il sapore di una tregua fragile. Tutto cambia quando, dopo una notte di alcol al bar, i quattro in auto investono accidentalmente un corpo sull’asfalto. Presi dal panico, fuggono e si rifugiano a casa di Umberto, dando il via a una notte lunga e surreale, tra colpi di scena, situazioni assurde e incontri fuori di testa, mentre la tensione fa crollare le maschere e mette alla prova i loro già precari equilibri fino a un epilogo imprevedibile.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 4 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.