Cesiomaggiore, il “Paese della Bicicletta” chiude in bellezza: viaggio tra alimentazione eroica e scienza moderna

Cesiomaggiore, 04/03/2026 – Bistecche, pane, lardo e un bicchiere di vino per scalare il Pordoi o affrontare i fanghi della Parigi-Roubaix. Sembra preistoria, eppure è stata la realtà quotidiana dei giganti del pedale per gran parte del Novecento. Di questo affascinante contrasto tra “epica” e “scienza” si parlerà giovedì 5 marzo, alle ore 20:45, in Sala Consiliare di Cesiomaggiore, in occasione dell’ultimo appuntamento della rassegna “Ben-essere in bicicletta”.

Il titolo della serata è già un programma: “Quando il ciclista non aveva il Nutrizionista (e arrivava lo stesso)”. A guidare il pubblico in questo percorso sarà il dottor Lorusso, medico della Federazione Medico-Sportiva di Venezia e triatleta, dunque esperto non solo sulla carta, ma anche sul campo.

L’incontro metterà a confronto due mondi apparentemente inconciliabili:

L’epoca eroica: fatta di gare massacranti su strade sterrate, dove l’alimentazione era una vera e propria “lotta per la sopravvivenza”. I campioni del passato si affidavano a cibi energetici ma pesanti: carne salata, burro, zucchero e persino alcol per intorpidire la fatica.

La pratica contemporanea: dove ogni grammo di carboidrato o integratore è calibrato per massimizzare il rendimento e, soprattutto, preservare la salute dell’atleta nel lungo periodo.

“La nutrizione sportiva moderna non nasce per smentire il passato,” spiegano gli organizzatori, “ma per tradurre quelle esperienze estreme in pratiche sicure, efficaci e sostenibili.”

Con questa terza serata, il Comune di Cesiomaggiore ribadisce la sua vocazione di “Paese della bicicletta“, capace di unire la passione sportiva alla divulgazione scientifica e al benessere. L’evento è aperto a tutti: dai ciclisti agonisti agli amatori, fino ai semplici curiosi della storia dello sport.

L’ingresso è libero e rappresenta un’occasione imperdibile per capire come la tecnologia alimentare abbia cambiato il volto del ciclismo senza però scalfirne il fascino leggendario.