Cala il sipario sulla XXV° edizione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Con l’88% dei biglietti venduti e oltre 113 milioni di interazioni digitali, si conferma un’edizione capace coinvolgere il mondo e generare un coinvolgimento senza precedenti

Milano, 22 febbraio 2026 – Durante la conferenza stampa finale tenutasi al Main Media Centre di Milano, il Presidente di Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, e l’Amministratore Delegato, Andrea Varnier, hanno illustrato i risultati definitivi di ticketing e audience, confermando l’eccezionale risposta del pubblico e la crescita dell’interesse globale verso quest’edizione dei Giochi.

Ticketing: 1,3 milioni di biglietti venduti, l’88% del totale

I dati finali mostrano una risposta straordinaria da parte degli spettatori, con 1,3 milioni di biglietti venduti, pari a circa l’88% della disponibilità complessiva. L’evento ha attratto un pubblico fortemente internazionale con il 63% degli spettatori proveniente dall’estero, mentre il 37% era composto da pubblico italiano. Tra i Paesi non domestici più presenti spiccano la Germania (15%), gli USA (14%), la Svizzera (6%), il Regno Unito (6%), i Paesi Bassi e Francia (4,5%), e il Canada (3,5%). Molte discipline hanno registrato percentuali di riempimento eccezionali, con diversi eventi prossimi al sold out, raggiunto dallo Skimo, disciplina al suo debuttato Olimpico, come Speed Skating e Short Track (95%), Figure Skating e Hockey (93%), Biathlon (92%), Alpine Skiing (91%), Ski Jumping (90%), Bobsleigh e Luge (88%).

Audience e digital engagement: numeri record in Italia e nel mondo

L’interesse globale per Milano Cortina 2026 si è riflesso anche nei dati di audience e nelle performance digitali. Oltre 113,5 milioni di interazioni sui canali social ufficiali @milanocortina2026, circa 500.000 visitatori nei Fan Villages e 300.000 spettatori che hanno assistito agli 88 show del Calderone, uno dei simboli più iconici dei Giochi.