Riccardo Szumski a Valmorel: un incontro pubblico per confrontarsi con la cittadinanza

Valmorel (Limana) – Il consigliere regionale del Veneto Riccardo Szumski torna sul territorio per un nuovo appuntamento di ascolto e confronto con la popolazione. L’incontro pubblico si terrà lunedì 23 febbraio alle ore 20:30, nei locali della storica Latteria turnaria nella piazza di Valmorel (Comune di Limana)

La serata, che si preannuncia come un momento di dialogo diretto tra le istituzioni regionali e i cittadini, sarà presentata da Sandra Mella e Gustavo Smali.

L’iniziativa vede la collaborazione di diverse realtà locali e movimenti. Tra i promotori dell’evento figurano il centro “Al Vejò – Natura Cultura Valmorel” e il gruppo “Belluno Libera”. L’incontro è inoltre legato alla sigla “Resistere Veneto”, il cui simbolo campeggia sulla locandina accanto alla figura del Consigliere Szumski.

Al centro del dibattito ci saranno presumibilmente i temi cari al Consigliere e alle associazioni coinvolte, con un focus particolare sulle istanze del territorio bellunese e veneto. La scelta della Latteria turnaria di Valmorel come sede dell’evento sottolinea la volontà di radicare il confronto nei luoghi simbolo della comunità locale.