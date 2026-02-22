 Statistiche web
Riccardo Szumski a Valmorel: un incontro pubblico per confrontarsi con la cittadinanza

Valmorel (Limana) – Il consigliere regionale del Veneto Riccardo Szumski torna sul territorio per un nuovo appuntamento di ascolto e confronto con la popolazione. L’incontro pubblico si terrà lunedì 23 febbraio alle ore 20:30, nei locali della storica Latteria turnaria nella piazza di Valmorel (Comune di Limana)

La serata, che si preannuncia come un momento di dialogo diretto tra le istituzioni regionali e i cittadini, sarà presentata da Sandra Mella e Gustavo Smali.

L’iniziativa vede la collaborazione di diverse realtà locali e movimenti. Tra i promotori dell’evento figurano il centro “Al Vejò – Natura Cultura Valmorel” e il gruppo “Belluno Libera”. L’incontro è inoltre legato alla sigla “Resistere Veneto”, il cui simbolo campeggia sulla locandina accanto alla figura del Consigliere Szumski.

Al centro del dibattito ci saranno presumibilmente i temi cari al Consigliere e alle associazioni coinvolte, con un focus particolare sulle istanze del territorio bellunese e veneto. La scelta della Latteria turnaria di Valmorel come sede dell’evento sottolinea la volontà di radicare il confronto nei luoghi simbolo della comunità locale.

20 Days in Mariupol. Arriva all’Officinema di Feltre il documentario Premio Oscar
