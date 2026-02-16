Il Veneto in un calice: a Santa Lucia di Piave torna Vinetia Tasting con 800 etichette

Domenica 22 marzo, il Polo Fieristico trevigiano ospiterà la quinta edizione della manifestazione firmata AIS Veneto. Tra le novità, la partecipazione di otto Consorzi di tutela e tour guidati anche in lingua inglese.

Santa Lucia di Piave – Il meglio dell’enologia veneta si ritrova a Santa Lucia di Piave. Domenica 22 marzo, gli spazi del Polo Fieristico trevigiano apriranno le porte alla quinta edizione di Vinetia Tasting – Il Veneto nel calice, l’evento d’eccellenza firmato dall’Associazione Italiana Sommelier (AIS) Veneto che celebra la ricchezza vitivinicola della regione.

Un viaggio tra i territori: numeri e protagonisti

L’edizione di quest’anno si preannuncia imponente: oltre 150 aziende presenti e ben 800 etichette in degustazione, selezionate con cura dai sommelier AIS per la guida Vinetia. La grande novità del 2026 è il coinvolgimento diretto di otto Consorzi di tutela, pilastri della produzione regionale: dalla Valpolicella al Soave, dal Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore alla DOC Garda, passando per Lugana, Bardolino, Lessini Durello e Custoza.

“Vinetia Tasting si conferma un appassionante itinerario sensoriale,” ha dichiarato Gianpaolo Breda, Presidente di AIS Veneto. “Unendo aziende e Consorzi, diamo una rappresentazione completa e autentica dei nostri territori, valorizzando sia il lavoro dei singoli produttori che quello collettivo delle denominazioni.”

Non solo calici: istruzioni per l’uso

L’evento non si limita alla semplice degustazione, ma punta sulla cultura del vino. Per tutta la giornata, a partire dalle 10:30, i sommelier dell’AIS guideranno il pubblico in brevi “viaggi nel territorio”: percorsi tematici di approfondimento della durata di pochi minuti, disponibili quest’anno anche in lingua inglese per accogliere un pubblico internazionale.

Per chi cerca un’esperienza più tecnica, il programma prevede quattro masterclass condotte da “fuoriclasse” della sommellerie:

Cristian Maitan (Miglior Sommelier d’Italia 2023) guiderà un focus sui Metodo Classico veneti e una verticale storica di Amarone della Valpolicella Case Vecie .

Michele Manca (Miglior Sommelier del Veneto 2022) condurrà i partecipanti alla scoperta dei vitigni storici e delle varietà minori.

Alberto Toffanello (Miglior Sommelier del Veneto 2025) esplorerà l’illustre tradizione dei tagli bordolesi in terra veneta.

Informazioni utili

La manifestazione sarà aperta al pubblico dalle 10:00 alle 19:00. I biglietti sono già disponibili in prevendita online sul sito ufficiale fino al 20 marzo: il costo è di 18 euro per i soci AIS e 22 euro per i simpatizzanti (l’ingresso include il banco d’assaggio e la partecipazione ai percorsi guidati fino a esaurimento posti).

Per maggiori dettagli e prenotazioni, è possibile consultare il sito www.vinetiatasting.it.