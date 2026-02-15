Trionfo azzurro sulle Dolomiti: domenica d’oro con Brignone e Vittozzi

Belluno, 15 febbraio 2026 – Una domenica che entra di diritto nella storia dello sport italiano e trasforma le Dolomiti nel centro del mondo. I Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 hanno vissuto oggi, 15 febbraio, una giornata di grazia assoluta, tinta d’oro e di bronzo, grazie alle imprese di atleti che hanno saputo domare le nevi di casa.

Le regine della neve: Brignone e Vittozzi sul tetto del mondo

Il boato di Cortina d’Ampezzo è stato il colonna sonora del capolavoro di Federica Brignone. L’azzurra ha conquistato un oro pesantissimo, confermandosi fuoriclasse senza tempo in una delle cornici più prestigiose del circo bianco. Quasi in contemporanea, a Anterselva, il biathlon italiano ha celebrato il trionfo di Lisa Vittozzi: una prova di forza e precisione che le è valsa la medaglia più preziosa, mandando in estasi il pubblico di casa.

Il cuore del fondo: Barp e Graz firmano il bronzo

Non solo oro. La Val di Fiemme ha regalato un’altra emozione intensa con la staffetta di sci di fondo. Gli atleti “dolomitici” Elia Barp e Davide Graz sono stati i motori di una prestazione coraggiosa che ha portato l’Italia a conquistare un bronzo di valore inestimabile, dimostrando la vitalità della scuola azzurra nelle discipline di resistenza.

Il commento: “Dolomiti ancora più grandi”

L’entusiasmo per i risultati sportivi si intreccia con l’orgoglio per un’organizzazione che sta funzionando a pieno regime. Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti e del Gruppo nazionale Grandi Eventi, ha commentato a caldo i successi:

“Questi sono capolavori umani e sportivi che danno energia al nostro territorio, alle sue genti e alle sue imprese. Vittozzi, Barp e Graz sono talenti nati e cresciuti tra queste montagne: le loro gesta rendono le Dolomiti ancora più grandi.”

Secondo Berton, il bilancio a metà Olimpiade è “galvanizzante” sotto ogni profilo: sportivo, organizzativo e logistico. Il successo degli atleti diventa così il volano per la futura attrattività della montagna bellunese, mostrandola al mondo nella sua veste migliore.

Verso la chiusura dei Giochi

Con l’Italia protagonista assoluta del medagliere in questa domenica di metà febbraio, l’energia raccolta oggi promette di spingere il territorio verso le sfide future. “Ci stiamo mostrando al mondo per quello che siamo – conclude Berton – e questo ci farà bene per il futuro”. Le Olimpiadi continuano, ma il segno lasciato oggi resterà indelebile tra le vette patrimonio UNESCO.