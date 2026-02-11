BIT Turismo, De Carlo (FdI): “Per il Veneto puntiamo a risultati di lungo periodo. Dalle Olimpiadi grandi vantaggi infrastrutturali”

“Sulla scia dei grandi risultati ottenuti dalle Olimpiadi del 1956 che incoronarono Cortina la regina delle Dolomiti, anche in questa occasione dobbiamo avere la capacità di sfruttare i grandi vantaggi che un evento planetario come questo offre. Una straordinaria vetrina per il territorio bellunese, ma non solo, l’eredità dei Giochi è più che altro infrastrutturale. Le Olimpiadi invernali italiane sono state le più sostenibili degli ultimi tempi con un investimento di circa 5 miliardi di euro, l’87% dei quali destinanti all’adeguamento infrastrutturale; sicuramente un beneficio sul piano turistico ma soprattutto per chi risiede in zone di montagna come le nostre che spesso soffrono un isolamento territoriale piuttosto importante”.

Così il Senatore Luca De Carlo, presidente della Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, è intervenuto ospite nello spazio della Regione Veneto al BIT di Milano in occasione del convegno dal titolo “La Promozione della Grande Bellezza del Veneto attraverso i Grandi Eventi” e ha continuato ricordando che ” i grandi eventi rappresentano sì un volano per l’economia e il turismo, ma anche azioni parlamentari come il progetto di legge, che sostengo e condivido con convinzione, presentato di recente dalla collega Senatrice Fallucchi per la valorizzazione dei PAT – prodotti agricoli tradizionali – possono rappresentare una straordinaria leva per raccontare il territorio e per superare la vulgata secondo la quale contro lo spopolamento non c’è rimedio; c’è eccome e si chiama voglia di fare, si chiama entusiasmo, iniziativa, voglia di essere protagonisti, che secondo noi rappresenta il futuro”.