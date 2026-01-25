Oggi l’arrivo della Fiamma olimpica, dalle ore 17 in piazza dei Martiri

Il Viaggio della Fiamma Olimpica continua il suo percorso e dal Friuli Venezia Giulia ritorna in Veneto.

Tra gli elementi più iconici c’è il Truck Coca-Cola: un’esperienza itinerante di luci,

suoni ed emozioni che accompagna i tedofori e coinvolge il pubblico in ogni tappa

Belluno, 25 gennaio 2026 – Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 continua oggi con la sua quarantanovesima giornata.

La tappa è partita da Pordenone toccando poi Conegliano Veneto, Vittorio Veneto, Valdobbiadene e le colline del Prosecco, Feltre, Trichiana, per concludersi a Belluno, dove dalle ore 17.00 si terrà la City Celebration in Piazza dei Martiri: un evento aperto al pubblico che accoglierà l’arrivo della Fiamma con musica, intrattenimento e attività dedicate all’intera comunità.

Il Coca-Cola Village – apertura al pubblico dalle ore 17.00 alle ore 19.30 in Piazza dei Martiri con l’arrivo dell’ultimo tedoforo della giornata – è l’epicentro dinamico del racconto: uno spazio aperto e inclusivo, dove musica e cibo convergeranno per dare vita a una celebrazione coinvolgente. Ogni sera, in ogni città, prenderà forma un vero spettacolo creato per celebrare l’arrivo della Fiamma. Sarà inoltre presente un’Area Sport firmata Powerade, uno spazio interattivo per celebrare e sperimentare gli sport olimpici e paralimpici, in un’atmosfera dinamica, accogliente e inclusiva.

La tappa passerà per Ponte delle Alpi toccando poi Vaiont, Longarone, Pieve/Tai, Valle di Cadore, San Vito di Cadore e si conclude a Cortina d’Ampezzo, dove dalle ore 17.00 si terrà la City Celebration in Largo delle Poste: un evento aperto al pubblico che accoglierà l’arrivo della Fiamma con musica, intrattenimento e attività dedicate all’intera comunità.

Il Coca-Cola Village – apertura al pubblico dalle ore 17.00 alle ore 19.30 in Largo delle Poste con l’arrivo dell’ultimo tedoforo della giornata – è l’epicentro dinamico del racconto: uno spazio aperto e inclusivo, dove musica e cibo convergeranno per dare vita a una celebrazione coinvolgente. Ogni sera, in ogni città, prenderà forma un vero spettacolo creato per celebrare l’arrivo della Fiamma.

Durante il Viaggio e all’interno del Village, saranno distribuite mini-lattine in alluminio di Coca-Cola Original e Coca-Cola Zero Zuccheri. La raccolta sarà gestita in collaborazione con CiAl – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, grazie a un mezzo dedicato nel convoglio e presidi specifici nelle città ospitanti.

Proseguirà anche la collaborazione con Banco Alimentare: durante le City Celebration sarà possibile gustare pizza accompagnata da Coca-Cola e sostenere le attività dell’organizzazione con una donazione.

Parte delle donazioni raccolte nei Villaggi Coca-Cola durante il Viaggio verrà destinata alla raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari durante i Giochi Olimpici e Paralimpici.

Inoltre, all’interno del Villaggio Coca-Cola i visitatori potranno vivere un’esperienza davvero speciale: realizzare e portare a casa, gratuitamente, una lattina di Coca-Cola personalizzata con il proprio volto, il proprio nome, la data e la città della tappa.