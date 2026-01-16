Protezione civile, 525 mila euro al Veneto dal riparto 2025 del Fondo regionale

Venezia, 16 gennaio 2026 – Ammontano a circa 525 mila euro le risorse destinate al Veneto nell’ambito del riparto del Fondo regionale di Protezione civile per l’anno 2025, approvato oggi dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni. Il provvedimento riguarda la distribuzione complessiva di 8 milioni di euro a favore delle Regioni.

Il 40 per cento dello stanziamento è stato assegnato sulla base di criteri oggettivi legati all’estensione territoriale, alla popolazione residente, all’esposizione dei territori ai principali rischi naturali, tra cui l’incidenza di frane e alluvioni, la gravità dell’erosione costiera, la presenza di aree soggette a valanghe e la popolazione residente in zone sismiche di categoria 1 e 2.

“Si tratta di risorse fondamentali – sottolinea l’assessore all’Ambiente e Protezione civile, Elisa Venturini – destinate a supportare il ripristino della capacità di risposta alle emergenze, il potenziamento del sistema di protezione civile e rafforzare le misure di prevenzione dei rischi. Il restante 60% del Fondo verrà erogato successivamente sulla base del riparto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare in esito all’istruttoria delle strutture di Protezione civile regionali relativamente ai danni occorsi nelle emergenze di livello regionale del 2025. Per il 2026, la legge di Bilancio ha previsto un incremento delle risorse destinate al Fondo, che potrà così contare su una dotazione finanziaria raddoppiata, da 20 a 40 milioni di euro. Un intervento fondamentale, che riconosce la centralità del ruolo delle Regioni nelle attività di protezione civile e di quelle connesse alla previsione, alla prevenzione e alla gestione dei rischi sul territorio, a tutela delle persone, dei beni e dell’ambiente”.