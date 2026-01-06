13.9 C
Belluno
martedì, Gennaio 6, 2026
La Terra “ruota” a San Nicolò: il fascino del Pendolo di Foucault lunedì a Treviso

Lunedì 12 gennaio, l’Ateneo di Treviso porta la grande scienza in chiesa: un’occasione unica per osservare dal vivo la prova della rotazione terrestre in una cornice storica d’eccezione.

Esiste un modo per vedere, con i propri occhi, che la Terra sta girando sotto i nostri piedi? La risposta è sì, e i cittadini potranno scoprirlo lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 18:30, in uno dei luoghi più suggestivi della città: la Chiesa di San Nicolò.

L’Ateneo di Treviso ha infatti organizzato un evento culturale e divulgativo di grande fascino, incentrato sulla dimostrazione del Pendolo di Foucault. Non si tratta solo di un esperimento di fisica, ma di un’esperienza visiva che sfida l’intuizione: un lungo cavo e una sfera pesante che, oscillando, tracciano nel tempo il movimento silenzioso e costante del nostro pianeta.

L’iniziativa non mira soltanto a illustrare un celebre principio scientifico, ma vuole creare un ponte tra discipline diverse. La scelta della Chiesa di San Nicolò non è casuale: l’obiettivo dell’Ateneo è promuovere il dialogo tra la scienza, la storia e il patrimonio monumentale del territorio. Vedere la precisione del pendolo stagliarsi contro le navate secolari della chiesa offre una riflessione profonda sul legame tra l’ingegno umano e la bellezza artistica.

“L’evento intende promuovere la conoscenza scientifica in un contesto di particolare valore storico e simbolico per la città”, spiegano gli organizzatori dell’Ateneo.

L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza. Non è necessario essere esperti di fisica per lasciarsi catturare dal ritmo lento e inesorabile del pendolo; l’iniziativa nasce proprio per avvicinare curiosi, studenti e appassionati ai segreti del cosmo, rendendo accessibile un concetto complesso attraverso l’osservazione diretta.

L’ingresso è libero con offerta responsabile; il ricavato sarà devoluto alle opere della chiesa di San Nicolò.
Per motivi organizzativi è consigliata la prenotazione tramite QR code presente sul materiale informativo.
L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e si rivolge in particolare a studenti, appassionati di scienza e a chiunque desideri vivere un’esperienza culturale di alto livello in un contesto storico di grande prestigio.

Dettagli dell’evento
Cosa: Dimostrazione del Pendolo di Foucault

Quando: Lunedì 12 gennaio 2026, ore 18:30

Dove: Chiesa di San Nicolò, Treviso

Ingresso: Aperto alla cittadinanza

