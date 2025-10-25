13.9 C
Belluno
sabato, Ottobre 25, 2025
HomeCronaca/PoliticaMarco Rizzo si presenta ai Veneti: "Destra e Sinistra hanno sempre mentito...
Cronaca/PoliticaPrima Pagina

Marco Rizzo si presenta ai Veneti: “Destra e Sinistra hanno sempre mentito al popolo. Noi faremo quello che diciamo” Tutti i nomi in lista per Rizzo presidente

redazione
Scritto da redazione
0
210

“Contro i troppi traditori del popolo veneto, di destra e di sinistra che promettono e poi si prendono gioco di famiglie, lavoratori ed imprese noi faremo quello che diciamo. La Meloni urlava “blocco navale” per poi fare un decreto flussi per l’arrivo di oltre mezzo milioni di immigrati nel nostro Paese, Zaia promette ai Veneti un’autonomia che non c’è, Landini promette lavoro e diritti ma poi si è chinato quando il governo Draghi riduceva l’uno e gli altri. La Lega si dice anti-europea ma risponde signorsì a tutte le sanzioni dell’Ue alla Russia che aumentano i costi energetici per cittadini e industrie, con conseguenze distruttive per la nostra economia. Noi faremo quello che diciamo! Il Veneto merita una politica onesta e trasparente. Ecco perchè c’è bisogno di Marco Rizzo Presidente”.

Ad affermarlo è stato il leader di Democrazia Sovrana e Popolare e neo candidato alla Presidenza della Regione Veneto, Marco Rizzo che presenterà le liste e le proprie idee per il Veneto, lunedì 27 ottobre a partire dalle ore 14:30, Via Baratta Nuova 1, Preganziol- Treviso).

Ecco i nomi in lista per la provincia di Belluno

Marco Rizzo,
Finco Monica, Donadon Giuliano, Caproni Patrizia, Zerbio Luca

 

 

Previous article
Belluno. IA e competenze digitali: al via il corso sperimentale di Confindustria per gli studenti delle Superiori
redazione
redazionehttp://www.bellunopress.it

RELATED ARTICLES

- Advertisement -
- Visite -

Pausa caffè

Sport & tempo libero

Eventi enogastronomici

Torna “Cichetando per Belluno”: un viaggio di sapori tra tradizione e creatività

redazione -
Venerdì 24 novembre dalle 18 alle 23 Undici locali coinvolti per una degustazione itinerante. Cicheto e abbinamento (vino, birra o cocktail) a 5 euro. Belluno si...

Venerdì 31 ottobre Capodanno Celtico a Ponte nelle Alpi

Isotoniche professionali: guida alla scelta delle macchine con pacco pesi per allenamenti di precisione

ARTICOLI IN EVIDENZA

ARTICOLI PIÙ LETTI

Categorie popolari

CHI SIAMO

Bellunopress è un quotidiano locale on line gratuito fondato nel gennaio 2009 da Roberto De Nart. Cronaca, politica, cultura, eventi, prevalentemente della Provincia di Belluno, con aggiornamenti in tempo reale in tutto l’arco della giornata.

Scrivici a: redazione@bellunopress.it

SEGUICI

© 2024 Bellunopress