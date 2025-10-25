Marco Rizzo si presenta ai Veneti: “Destra e Sinistra hanno sempre mentito al popolo. Noi faremo quello che diciamo” Tutti i nomi in lista per Rizzo presidente

“Contro i troppi traditori del popolo veneto, di destra e di sinistra che promettono e poi si prendono gioco di famiglie, lavoratori ed imprese noi faremo quello che diciamo. La Meloni urlava “blocco navale” per poi fare un decreto flussi per l’arrivo di oltre mezzo milioni di immigrati nel nostro Paese, Zaia promette ai Veneti un’autonomia che non c’è, Landini promette lavoro e diritti ma poi si è chinato quando il governo Draghi riduceva l’uno e gli altri. La Lega si dice anti-europea ma risponde signorsì a tutte le sanzioni dell’Ue alla Russia che aumentano i costi energetici per cittadini e industrie, con conseguenze distruttive per la nostra economia. Noi faremo quello che diciamo! Il Veneto merita una politica onesta e trasparente. Ecco perchè c’è bisogno di Marco Rizzo Presidente”.

Ad affermarlo è stato il leader di Democrazia Sovrana e Popolare e neo candidato alla Presidenza della Regione Veneto, Marco Rizzo che presenterà le liste e le proprie idee per il Veneto, lunedì 27 ottobre a partire dalle ore 14:30, Via Baratta Nuova 1, Preganziol- Treviso).

Ecco i nomi in lista per la provincia di Belluno

Marco Rizzo,

Finco Monica, Donadon Giuliano, Caproni Patrizia, Zerbio Luca