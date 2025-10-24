13.9 C
Belluno
venerdì, Ottobre 24, 2025
HomeCronaca/PoliticaFratelli d'Italia Belluno cala il pokerissimo: presentata la lista per le Regionali,...
Cronaca/PoliticaPrima Pagina

Fratelli d’Italia Belluno cala il pokerissimo: presentata la lista per le Regionali, mix di esperienza e radicamento

redazione
Scritto da redazione
0
756
Silvia Calligaro, vicepresidente della Provincia e coordinatrice provinciale Fratelli d'Italia
Silvia Calligaro, vicepresidente della Provincia e coordinatrice provinciale Fratelli d’Italia

Belluno, 24 ottobre 2025 – Fratelli d’Italia alza il sipario sui suoi candidati per le prossime elezioni regionali in Veneto. Con il deposito ufficiale della lista questa mattina presso il Tribunale di Belluno, il partito guidato da Giorgia Meloni si presenta agli elettori con un “pokerissimo” di nomi che ambiscono a coniugare esperienza amministrativa, capacità politica e forte radicamento sul territorio provinciale. La lista, che certifica la crescita non solo numerica ma anche qualitativa del partito bellunese, è composta da cinque candidati che coprono trasversalmente la provincia e le diverse competenze.

I candidati, presentati in rigoroso ordine alfabetico e di alternanza di genere, sono:

Dario Bond, 64 anni, imprenditore agricolo: Figura di spicco del panorama politico locale, vanta due mandati da consigliere regionale (di cui cinque anni come capogruppo) e un’esperienza alla Camera dei Deputati. Attualmente è presidente del Fondo dei Comuni Confinanti.

Silvia Calligaro, 38 anni, avvocato: Sindaco di Vigo di Cadore e vicepresidente della Provincia di Belluno con deleghe di peso (Viabilità, Infrastrutture, Caccia, Pesca, Agricoltura), è anche la presidente provinciale di Fratelli d’Italia.

Massimo Bortoluzzi, 51 anni, geometra libero professionista: Consigliere comunale ad Alpago e due volte consigliere provinciale, detiene in Provincia le deleghe a Difesa del Suolo, Protezione Civile, Demanio Idrico, Mobilità e trasporti.

Milena De Zanet, 49 anni, bancaria: Il suo curriculum amministrativo include due mandati da sindaco nel Comune di Limana e un biennio alla guida del Gal Prealpi e Dolomiti.

Alessandro Farina, 42 anni, graduato dell’Esercito Italiano: Ricopre il ruolo di capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Belluno, portando in lista l’esperienza cittadina.

Il quintetto è stato selezionato per rappresentare al meglio le istanze e le esigenze del territorio provinciale. L’obiettivo dichiarato del partito è quello di capitalizzare l’esperienza politica e amministrativa dei candidati, anche a livello regionale e nazionale, per “far sentire forte la voce e le istanze del Bellunese a Venezia”. Con un mix di sindaci, amministratori provinciali, ex parlamentari e figure radicate nelle istituzioni locali, Fratelli d’Italia punta a ottenere un risultato significativo alle urne, consolidando la propria presenza in Veneto.

Previous article
A Belluno torna in scena dopo 190 anni il “Capuleti e Montecchi” di Bellini
Next article
“Tra le righe con”: Belluno lancia la rassegna letteraria itinerante che unisce idee e persone
redazione
redazionehttp://www.bellunopress.it

RELATED ARTICLES

- Advertisement -
- Visite -

Pausa caffè

Sport & tempo libero

Eventi enogastronomici

Torna “Cichetando per Belluno”: un viaggio di sapori tra tradizione e creatività

redazione -
Venerdì 24 novembre dalle 18 alle 23 Undici locali coinvolti per una degustazione itinerante. Cicheto e abbinamento (vino, birra o cocktail) a 5 euro. Belluno si...

Venerdì 31 ottobre Capodanno Celtico a Ponte nelle Alpi

Isotoniche professionali: guida alla scelta delle macchine con pacco pesi per allenamenti di precisione

ARTICOLI IN EVIDENZA

ARTICOLI PIÙ LETTI

Categorie popolari

CHI SIAMO

Bellunopress è un quotidiano locale on line gratuito fondato nel gennaio 2009 da Roberto De Nart. Cronaca, politica, cultura, eventi, prevalentemente della Provincia di Belluno, con aggiornamenti in tempo reale in tutto l’arco della giornata.

Scrivici a: redazione@bellunopress.it

SEGUICI

© 2024 Bellunopress