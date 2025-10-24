Fratelli d’Italia Belluno cala il pokerissimo: presentata la lista per le Regionali, mix di esperienza e radicamento

Belluno, 24 ottobre 2025 – Fratelli d’Italia alza il sipario sui suoi candidati per le prossime elezioni regionali in Veneto. Con il deposito ufficiale della lista questa mattina presso il Tribunale di Belluno, il partito guidato da Giorgia Meloni si presenta agli elettori con un “pokerissimo” di nomi che ambiscono a coniugare esperienza amministrativa, capacità politica e forte radicamento sul territorio provinciale. La lista, che certifica la crescita non solo numerica ma anche qualitativa del partito bellunese, è composta da cinque candidati che coprono trasversalmente la provincia e le diverse competenze.

I candidati, presentati in rigoroso ordine alfabetico e di alternanza di genere, sono:

Dario Bond, 64 anni, imprenditore agricolo: Figura di spicco del panorama politico locale, vanta due mandati da consigliere regionale (di cui cinque anni come capogruppo) e un’esperienza alla Camera dei Deputati. Attualmente è presidente del Fondo dei Comuni Confinanti.

Silvia Calligaro, 38 anni, avvocato: Sindaco di Vigo di Cadore e vicepresidente della Provincia di Belluno con deleghe di peso (Viabilità, Infrastrutture, Caccia, Pesca, Agricoltura), è anche la presidente provinciale di Fratelli d’Italia.

Massimo Bortoluzzi, 51 anni, geometra libero professionista: Consigliere comunale ad Alpago e due volte consigliere provinciale, detiene in Provincia le deleghe a Difesa del Suolo, Protezione Civile, Demanio Idrico, Mobilità e trasporti.

Milena De Zanet, 49 anni, bancaria: Il suo curriculum amministrativo include due mandati da sindaco nel Comune di Limana e un biennio alla guida del Gal Prealpi e Dolomiti.

Alessandro Farina, 42 anni, graduato dell’Esercito Italiano: Ricopre il ruolo di capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Belluno, portando in lista l’esperienza cittadina.

Il quintetto è stato selezionato per rappresentare al meglio le istanze e le esigenze del territorio provinciale. L’obiettivo dichiarato del partito è quello di capitalizzare l’esperienza politica e amministrativa dei candidati, anche a livello regionale e nazionale, per “far sentire forte la voce e le istanze del Bellunese a Venezia”. Con un mix di sindaci, amministratori provinciali, ex parlamentari e figure radicate nelle istituzioni locali, Fratelli d’Italia punta a ottenere un risultato significativo alle urne, consolidando la propria presenza in Veneto.