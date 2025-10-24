Al via la 17^ edizione di “Spettacoli di Mistero”: nel Bellunese si inaugura il cartellone con leggende e brividi

Belluno – L’attesa è terminata. La provincia di Belluno si prepara ad accogliere la 17^ edizione di “Veneto: Spettacoli di Mistero”, la rassegna che riporta alla luce le antiche leggende e i fatti storici avvolti nel mistero che animano il territorio veneto. Dal prossimo weekend, con un ricco calendario di eventi, la magia e il brivido della tradizione popolare torneranno a illuminare ville, castelli e i borghi più suggestivi della regione.

Il festival, intitolato quest’anno “Leggende e Misteri della mia terra”, prenderà il via ufficialmente sabato 25 ottobre 2025 e promette di regalare al pubblico un affascinante viaggio nel tempo e nelle credenze popolari. Saranno circa 80 gli appuntamenti che, fino al 30 novembre, si susseguiranno sull’intero territorio regionale, grazie alla capillare rete delle Pro Loco che garantisce una valorizzazione diffusa, toccando sia i grandi centri che gli angoli più nascosti.

Il weekend d’apertura nel Bellunese

La provincia di Belluno sarà protagonista sin dall’esordio con due eventi di punta in programma per la giornata di sabato 25 ottobre.

Belluno: un viaggio tra Celti e Dogi

Dalle ore 17.00 alle 19.00, la città capoluogo ospiterà lo spettacolo teatrale itinerante “C’ERA UNA VOLTA… BELODUNUM”. Un percorso storico e spaziale che riporterà in vita i luoghi e i personaggi che hanno segnato la storia di Belluno, dai Celti a Carlo Magno, da Ezzelino da Romano fino a Endrighetto dal Bongaio. Il pubblico attraverserà i secoli, rievocando le scelte di fedeltà all’imperatore contro l’avanzata di Venezia, simboleggiate dall’aquila sugli stemmi nobiliari.

Il ritrovo è fissato in Piazza Duomo (uscita Scale mobili). L’emozionante viaggio si concluderà presso il cortile di Palazzo, dove un lauto banchetto attenderà tutti i partecipanti. La quota di partecipazione è di € 15.00 per gli adulti (con rinfresco) e di € 8.00 per i ragazzi dai 6 ai 12 anni.

Tambre: segreti e “Confidenze Alchemiche”

Sempre sabato 25 ottobre, ma alle ore 18.00, sarà il comune di Tambre ad offrire un’esperienza unica con la rappresentazione teatrale “CONFIDENZE ALCHEMICHE”. Tra sacralità e mistero, sette attori guideranno il pubblico per le vie di Tambre in un intrigante viaggio nell’Alchimia e, forse, nella psiche umana.

I segreti, raccontati per la prima volta, verranno introdotti da Messer Alexus Bortoluz, custode della Casa dell’Alchimia di Valdenogher, fino alla “rivelazione” finale. Il percorso itinerante, che toccherà quattro luoghi diversi, avrà inizio dopo il ritrovo al centro sociale (fronte municipio). La serata si concluderà in modo conviviale con una cena alchemica in Pian de Dora. La quota di partecipazione, comprensiva della cena finale, è di € 25.00 per gli adulti.

L’edizione 2025 si conferma un appuntamento di profondo significato culturale, come sottolineato dagli organizzatori. Il festival “Veneto: Spettacoli di Mistero” è diventato negli anni un fondamentale volano turistico, sociale ed economico per la regione. Il successo è garantito dalla qualità delle rappresentazioni e dall’infaticabile lavoro dei volontari di UNPLI Veneto, che assicurano al pubblico emozioni uniche e la scoperta dell’essenza culturale più profonda del territorio.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni sugli eventi è possibile consultare il sito ufficiale della rassegna: www.spettacolidimistero.it. Si raccomanda, inoltre, di verificare eventuali variazioni di programma dovute al meteo contattando direttamente gli organizzatori dei singoli eventi.