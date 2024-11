Il Comune di Cortina d’Ampezzo lancia il concorso di idee “Cortina per Tutti” per promuovere l’accessibilità

Cortina d’Ampezzo, 31 ottobre 2024 – In occasione della presentazione delle nuove linee guida sull’accessibilità di Regione Veneto, evento che si è tenuto il 23 ottobre scorso a Cortina d’Ampezzo, l’Assessore al Turismo del Comune di Cortina d’Ampezzo, Roberta Alverà, ha ufficialmente annunciato il lancio del concorso di idee “Cortina per Tutti”.

L’iniziativa intende promuovere e sviluppare progetti volti a migliorare l’ospitalità accessibile, in linea con gli obiettivi delle Paralimpiadi Invernali 2026.

Obbiettivi del concorso

Il concorso “Cortina per Tutti” è aperto a cittadini, associazioni e chiunque abbia

un’idea innovativa per favorire l’inclusione e l’accessibilità nei settori dell’ospitalità,

dei servizi, delle infrastrutture e delle attrazioni turistiche.

Le proposte possono spaziare tra dispositivi che migliorino l’accessibilità in spazi

pubblici e strutture alberghiere, soluzioni per la mobilità senza barriere, APP e supporti

digitali in materia di segnaletica accessibile, percorsi sensoriali e infrastrutture per

persone con disabilità motorie, visive o uditive, gestione e manutenzione di materiali di

supporto alle esperienze outdoor.

Le idee progettuali dovranno trovare un collegamento con il territorio ed essere

sviluppate con l’obiettivo di creare modelli applicabili in uno o più ambiti locali. II costo

totale di realizzazione del progetto non deve superare i 50.000 euro.

Il premio di 5.000 euro

Il progetto vincente, selezionato a insindacabile giudizio della Giunta Comunale di

Cortina, riceverà un premio in denaro di 5.000 euro. Successivamente, il progetto sarà

acquisito dal Comune di Cortina d’Ampezzo, che si impegnerà a svilupparlo

concretamente.

Scadenze e modalità di partecipazione

Il concorso è aperto a tutti, singoli cittadini e associazioni, e si concluderà il 31

gennaio 2025. La partecipazione è gratuita e le proposte dovranno essere inviate

secondo le modalità indicate nel bando pubblicato sul sito ufficiale del Comune di

Cortina.

L’Assessore al Turismo, Roberta Alverà, promotrice dell’iniziativa, ha dichiarato:

“Con il concorso ‘Cortina per Tutti’ vogliamo sensibilizzare e coinvolgere il maggior

numero possibile di persone per trasformare Cortina in un esempio di accessibilità e

inclusione, non solo in vista dei grandi eventi sportivi del 2026, ma anche per il futuro.

La nostra città deve essere un luogo in cui persone di ogni età e capacità possano

vivere e godere delle bellezze del territorio senza barriere o limitazioni. Penso, ad

esempio, non solo alle persone con disabilità, ma anche agli anziani, alle donne in

gravidanza, ai bambini in passeggino, o a chi è temporaneamente in difficoltà a causa

di un infortunio, e desidera godersi un soggiorno di relax a Cortina.”

Per maggiori informazioni e per partecipare al concorso, si invita a consultare il bando

completo disponibile sul sito del Comune di Cortina d’Ampezzo.