Contributo regionale “Buono – Libri”. Domande via web dal 16 settembre fino alle ore 12.00 del 18 ottobre 2024

La Regione Veneto ha approvato il bando per la concessione del contributo regionale “Buono – Libri”, per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e dei contenuti didattici alternativi, a favore degli studenti residenti in Veneto e frequentanti scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e non statali, istituzioni formative accreditate o in istruzione parentale, per l’anno scolasticoformativo 2024-2025.

Lo studente deve appartenere a un nucleo familiare con ISEE 2024 rientrante nelle

seguenti fasce

– da € 0 a € 10.632,94 euro (fascia 1) – contributo massimo concedibile, 200

euro;

– da € 10.632,95 a € 15.748,78 euro (fascia 2) – contributo massimo

concedibile, 150 euro.

La domanda deve essere presentata online attraverso la procedura web attiva sulla piattaforma regionale dedicata, all’indirizzo

https://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb

a decorrere dal giorno 16 settembre.

L’accesso dovrà essere fatto con SPID (Sistema Unico d’Identità Digitale), CIE (Carta

d’Identità Elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Entro le ore 12.00 del 18 ottobre 2024, il richiedente dovrà compilare la

domanda online e inviarla o consegnarla al Comune di residenza dello studente.

Per il Comune di Belluno, una volta registrata la domanda via web, occorrerà inviare

il file o la stampa della stessa in una delle seguenti modalità:

– consegnandola all’Ufficio Protocollo di piazza Duomo 1;

– inviandola per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo

belluno.bl@cert.ip-veneto.net;

– inviandola per posta elettronica all’indirizzo email

politicheeducative@comune.belluno.it

assieme alla seguente documentazione:

– copia di documento di identità del sottoscrittore;

– copia dell’ISEE dell’Attestazione ISEE completa (3 pagine).

Non devono essere allegati gli scontrini di acquisto dei libri.

Il Comune mediante controlli a campione potrà chiedere successivamente l’invio degli

scontrini per verificare l’esattezza della spesa auto-certificata.

Contatti

Comune di Belluno – Ufficio Politiche educative

Telefono 0437 913452 dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, e il giovedì anche dalle

15 alle 17.

URP Regione Veneto – via Caffi, 33

Telefono 0437 946262, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, e martedì anche dalle

15 alle 16.30. All’URP della Regione si potrà rivolgere anche chi non fosse in

possesso di un computer con collegamento a Internet, per la presentazione della

domanda.