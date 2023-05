Anas, Giro d’Italia. Temporanee limitazioni al transito sulle statali di Vicenza e Belluno

Venezia, 23 maggio 2023 – Per consentire lo svolgimento del Giro d’Italia, a partire da mercoledì 24 e fino a venerdì 26 maggio sono previste limitazioni temporanee al traffico sulle statali 47 “della Valsugana”, 50 bis/var “del Grappa e del Passo Rolle” e 51 “di Alemagna”.

Per quanto riguarda la 17° tappa ‘Pergine Valsugana – Caorle’ in programma per mercoledì 24 maggio, la Prefettura di Trento ha previsto sul suo territorio la chiusura della statale 47 in entrambe le direzioni a partire dal confine regionale. Si è reso pertanto necessario disporre un apposito provvedimento che in Veneto consisterà nella chiusura al traffico delle gallerie San Vito e Brenta per chi proviene da Feltre in direzione Bassano o Trento lungo la 50 bis/var “del Grappa e del Passo Rolle”, nel tratto che collega Primolano ad Arsiè.

Per quanto riguarda la SS47 in Veneto, per consentire il passaggio del Giro d’Italia sarà chiusa al traffico la carreggiata in direzione sud dal confine regionale, in località Primolano, fino a Valbrenta. Il passaggio della competizione è previsto indicativamente alle ore 13:50 e sarà preceduto da circa 2,5 ore di chiusura al traffico della statale 47.

Giovedì 25 e venerdì 26 maggio si svolgeranno la 18° tappa ‘Oderzo – Val di Zoldo’ e la 19° tappa ‘Longarone – Tre Cime di Lavaredo’.

Giovedì 25 maggio sarà interessata la statale 51 “di Alemagna” nell’ambito dei territori comunali di Ponte nelle Alpi, Longarone, Ospitale, Perarolo, Pieve e Valle di Cadore. Il passaggio è previsto nel primo pomeriggio a partire dalle ore 14:30 circa con chiusura anticipata anche in questo caso di circa 2,5 ore. Il giorno successivo, venerdì 26 maggio, la partenza della tappa è prevista a Longarone alle 11:50, sulla statale 51 “di Alemagna”, subito a seguire sarà interessata la statale 50 tra Ponte nelle Alpi e Belluno. Un ulteriore transito sulla statale 51 “di Alemagna” è previsto nel pomeriggio a Cortina d’Ampezzo (C.so Italia).

Il personale Anas sarà a presidio delle statali interessate dal Giro d’Italia per l’intera durata del passaggio della carovana.