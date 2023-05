Calcio femminile. Sommariva show: le dolomitiche si qualificano al fotofinish

VILLAFRANCHESE-DOLOMITI BELLUNESI 2-3

GOL: pt 6′ S. Sommariva su rigore, 13′ Lattenero, 14′ Rosson, 34′ Carmignotto su rigore; st 50′ Sommariva.

VILLAFRANCHESE: Scarmin, Gregoris, Zilio (st 24′ Martignon), Boaretto, Dal Pozzolo, Carmignotto, Pavan, Baldan, Lattenero, Carpanese (st 37′ Romito), Giustiziero (st 24′ Cinetto) (a disposizione: Crespan, Tedeschi, Zuin, Doro). Allenatore: A. De Bortoli.

DOLOMITI BELLUNESI: Squarcina, Borsoi, De Zolt (st 34′ G. Sommariva), De Bastiani, Rosson, Cappellano (st 28′ Triches), Bristot, Busin, Mastel, S. Sommariva (st 51′ Barduca), De Valerio (st 18′ Zancanaro) (a disposizione: Cercenà, Casal, Bogo, Appocher, De Betta, De Paoli, Decet). Allenatore: Francesco Pellicanò.

ARBITRO: Riccardo Arese di Padova.

NOTE. Ammonite: Mastel, Zilio, Martignon, Carmignotto. Angoli: 9-3 per la SSD Dolomiti Bellunesi.

Se non ci fosse bisognerebbe inventarla: Sandra Sommariva trascina la SSD Dolomiti Bellunesi ai quarti di finale nei playoff di Eccellenza femminile. E lo fa con il suo stile: la leadership, l’esempio, la tecnica individuale. E soprattutto i gol: due. Il primo, utile a “stappare” la sfida in terra padovana, di fronte a un avversario agguerrito e di spessore come la Villafranchese. E il terzo, in pieno recupero: 5 minuti oltre lo scadere. Ma è tutta la squadra a essersi battuta su ogni pallone, con grinta e generosità. Per questo, la qualificazione è più che meritata. Ora le dolomitiche saranno chiamate ad affrontare Le Torri: appuntamento a domenica prossima, sempre in trasferta. Nello specifico, in provincia di Vicenza.

DUE RIGORI – Tornando al confronto con la Villafranchese, l’inizio è di marca dolomitica: l’arbitro, infatti, punisce con il penalty una mano galeotta nell’area delle padrone di casa, su tiro di Mastel. E, dal dischetto, la capitana Sommariva non si lascia pregare: portiere da una parte, pallone dall’altra. Il vantaggio, però, dura solo 7′, visto che un passaggio filtrante permette a Lattenero di presentarsi davanti a Squarcina e di battere a rete: 1-1. Tutto da rifare? Non proprio. Giusto il tempo di rimettere la sfera sul cerchio di centrocampo e le atlete guidate da Pellicanò sono ancora in vantaggio. La solita Sommariva scuote la traversa in seguito a un bolide da fuori area e, sulla ribattuta, è pronta Camilla Rosson per il raddoppio. Solo che il tè dell’intervallo non è dolce come ci si attenderebbe. Perché l’undici di Villafranca ristabilisce ancora una volta la parità: dagli undici metri, per merito di Carmignotto.

DAL CILINDRO – Nella ripresa, le dolomitiche continuano a spingere a testa bassa. Ma il punteggio sembra cristallizzato. E i tempi supplementari sono sul punto di materializzarsi, quando Sandra Sommariva estrae dal cilindro l’ennesima perla di giornata: è il quinto minuto di recupero e il piazzato da posizione defilata della numero 10 è semplicemente irresistibile. La rete si gonfia per la terza volta: quella definitiva. La SSD Dolomiti Bellunesi è nei quarti dei playoff.

LE PAROLE DEL MISTER – «Il gruppo merita i complimenti per aver lottato dal primo all’ultimo minuto – analizza mister Pellicanò – e per il successo. Tuttavia, possiamo fare di più ed esprimere un calcio migliore di questo. Anche se le temperature elevate e un campo in brutte condizioni non ci hanno agevolato. In ogni caso, va bene così. Guardiamo avanti con ulteriore fiducia».