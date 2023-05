Assemblea provinciale Unpli Belluno. Presentate le novità delle Pro Loco bellunesi

Borgo Valbelluna, 7 maggio 2023 – Grande riscontro, in termini di partecipazione, all’assemblea svoltasi domenica 7 al Palazzo delle Contesse di Mel in occasione dell’assemblea provinciale dell’Unpli Unione Nazionale Pro Loco d’Italia di Belluno.

Presentante alcune novità che promettono di essere di interesse per le Pro loco bellunesi: la formazione relativa al bilancio e al portale MyUnpli, ad esempio; quest’ultimo è uno strumento gratuito che consente alle Pro loco l’inserimento di dati quali soci, polizze infortuni, statuti, bilanci in un unico contenitore gestito dall’Unpli nazionale in conformità alle disposizione del Terzo settore. La garanzia che viene data da questo strumento è quella di essere coordinati con la rete associativa Unpli, che agevola alcuni passaggi burocratici: non serve infatti la firma digitale e i documenti vengono verificati da persone competenti consentendo così di risolvere in parte quella complessità burocratica che i sodalizi lamentano ormai da anni in sede assembleare.

Anche la parte fiscale sarà più agevole: una piattaforma regionale di Unpli Veneto consentirà di agevolare l’utilizzo della fatturazione elettronica, obbligatoria dal 2024 anche per le Pro loco, e pure le dichiarazioni Siae saranno più semplici.

Per gli eventi, è stata ricordata dal presidente Unpli Belluno Davide Praloran l’importanza della giornata nazionale delle Pro loco che cadrà il prossimo 9 luglio e le Pro loco sono state per questo invitate a organizzare eventi di qualunque tipo, da concerti a passeggiate, in modo da celebrare tale occasione. Annunciata poi la manifestazione “Made in Valbelluna Dolomiti” che si terrà il 9 e il 10 ottobre in Piazza dei Martiri a Belluno. Giunta alla sua quarta tappa, sarà ancora una volta dedicata alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici, visto il successo delle passate edizioni, e alla bellezze turistiche con l’annuncio delle manifestazioni autunnali.

Ricordati i grandi impegni dell’Unpli da poco portati a termine quali la presentazione del documentario inedito dal titolo “Albino Luciani: un miracolo dalle Dolomiti” e i relativi festeggiamenti per il papa a Canale d’Agordo, la realizzazione di nove filmati promozionali su territori diversi del Bellunese e del pannello informativo interattivo all’infopoint di Busche per il progetto “Bon disnar in Valbelluna”; ancora, l’impegno di alcune realtà per la realizzazione di sagre accessibili anche a persone con disabilità.

Premiati due presidenti che hanno da poco lasciato la guida a favore di altri: sono Espedito Pagnussat, per tanti anni al vertice della Pro loco di San Gregorio nelle Alpi, e Manlio Da Rin Puppel della Pro loco di Vigo di Cadore. Applausi per la Pro loco di Alleghe, nuovo ingresso in Unpli che porta le Pro loco a 60 in provincia.