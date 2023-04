Anziani e decadimento cognitivo. Un centinaio di persone alla conferenza di Ponte nelle Alpi

Un’interessantissima conferenza, nella sala dell’ex Casa Rossa di Ponte nelle Alpi, è stata seguita da un centinaio di persona. Il tema era legato al decadimento cognitivo in età senile e alle strategie per contrastarlo.

Nello specifico, il dottor Manrico Gentile e il suo staff di collaboratori (Vanessa D’Alpaos, Alberto Zampieri, Marta Paris) hanno posto l’accento sul fatto che, di questi tempi, si tenda a semplificare e a definire come “Alzheimer” qualsiasi défaillance di memoria. Dopo aver distinto le forme di malattia invalidanti tra irreversibili e reversibili (causate per esempio da episodi o malattie del metabolismo, del fegato o dei reni), è emerso come esistano situazioni e strategie per far fronte al decadimento cognitivo, che può essere ritardato o contrastato.

La numerosa presenza in sala è un segnale del fatto che, nella società, sono presenti numerosi anziani, come mai prima, che si preoccupano di come gestire al meglio un’età difficile, ma anche ricca di risorse per il maggior tempo a disposizione. Per tutti lo spauracchio è la demenza e la conseguente non autosufficienza.

L’incontro è stato particolarmente interessante perché i relatori non si sono limitati a descrivere in maniera accademica le criticità, ma hanno dato dei consigli tanto semplici, quanto efficaci, sulle strategie per conservare l’elasticità del cervello e per “sostituire” con nuove connessioni, le sinapsi che inevitabilmente si logorano.

Il cervello è un muscolo plastico: ovvero, si può modellare con attività pratiche e intellettuali, e questa è l’attenzione da esercitare per tenerlo in moto. Come? Interessandosi al mondo, frequentando persone e ambienti per scacciare la solitudine: è particolarmente importante leggere, cimentarsi in esercizi di memoria, giochi di enigmistica, viaggiare, ampliare le conoscenze di luoghi, persone, storie, iniziare attività nuove mai praticate prima, evitare di fare sempre le stesse cose.

La conferenza è stata organizzata dal Circolo Astra con la partecipazione dell’associazione “Accanto all’anziano e …”, della Fondazione Casa del Sole, dell’associazione Parenti Ospiti della Casa di riposo con il patrocinio del Comune di Ponte nelle Alpi