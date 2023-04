Marco Crestani trio jazz in concerto. Sabato all’auditorium di Mel

Sabato 29 aprile nell’auditorium di Mel, Borgo Valbelluna, alle ore 17.30 appuntamento con il Marco Crestani Trio Jazz. Ingresso libero.

“Abbiamo raccontato il suono, le immagini, le persone……la vita musicale e non” dichiara Marco Crestani (sax tenore) frontman della band insieme a Enrico Crosato (chitarra) e Gabriele Tormen (contrabbasso). Nel corso della serata, saranno presentati i brani presenti nell’ultimo CD Hic et nunc. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Arte Nuova, Casa della musica Zumellese e la Pro Loco Zumellese con il patrocinio del Comune di Borgo Valbelluna.

Marco Crestani si diploma in flauto al Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria, contemporaneamente studia da autodidatta sassofono.

Segue i Seminari a Perugia, durante Umbria Jazz, del Berklee College of Boston nelle classi di Bill Piercè e Jim Kelly. Frequenta per otto anni i Workshop della New School of Jazz di New York a Bassano, studiando con Billy Harper, Dave Glasser, Cameron Brown, Jack Walrath e John Ellis suonando nella Big Band del corso durante i concerti finali.

Ha inoltre seguito un corso full immersion di Big Band con Kyle Gregory, Fabio Petretti e Paolo Birro a Cortina d’Ampezzo.

Ha suonato con il gruppo Jazz Rock “Anterido”, con i “Divers ‘o Jazz” con cui ha inciso il CD omonimo autoprodotto. Successivamente suona con il “Denea Quartet” con cui incide il CD “Monkey Tree”.

Suona con la “Feltre Jazz Orchestra” e con il batterista Nello Da Pont nel “Progetto Monk”.

Nel 2009 ha registrato il CD “Ascoltando il Silenzio” recensito positivamente dalla rivista nazionale Jazz.it.

Ha frequentato i corsi Jazz del Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia con il Maestro Arrigo Cappelletti; nel 2015, 2016 e 2017 ha suonato come primo sax alto nella Big Band del Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia.

Ha svolto attività didattico-musicale presso l’Istituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi, nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria.

È stato invitato a collaborare in qualità di musicista e direttore a quattro edizioni del Festival “Filo d’Arianna” del Tib Teatro Belluno.

Per 20 anni ha insegnato sassofono, flauto, clarinetto, armonia e musica d’insieme presso il Centro di Formazione Musicale “La Sorgente” di Domegge di Cadore ed e’ stato direttore de “La Sorgente Jazz Orchestra”.

Nel 2012,con il laboratorio di allievi della Sorgente,ha realizzato un doppio dvd sulla storia del jazz.

Nell’estate 2016 è stato assistente al JAZZ WORKSHOP di Veneto jazz a Chioggia con la NEW SCHOOL DI NEW YORK, presentando ai concerti finali il suo combo.

Nell’agosto 2016 ha tenuto un laboratorio jazz su Lee Konitz, e nell’agosto 2017 un laboratorio jazz sull’improvvisazione e composizione.

È stato coordinatore di due laboratori jazz aperti su Miles Davis e Wayne Shorter.

Ha suonato con “L’Arena Big Band” di Chioggia diretta da Paolo Vianello. Dall’estate 2017 fa parte del jazz trio “Blue Room” con Grazia Di Grace (voce) ed Enrico Crosato (chitarra).

Suona in duo con il pianista Nicola Menel affrontando il repertorio dei grandi standard jjazz.Nel 2017,2018 e 2019 è stato docente di Jazz Ensemble presso i corsi musicali di Ischia Musica.

È stato docente di flauto,musica d’insieme e teoria presso IC Ponte Nelle Alpi nel biennio 2020-2022.

Suona con il LOTUS BLOSSOM QUARTETe con il BLOOMDIDO QUARTET

Maggio 2021 pubblicazione del CD “PATTY” con Marco Crestani flauto, Luigi Sella sassofono, Enrico Crosato chitarra

Agosto 2021 partecipa alla registrazione del cd “Intorno a te” del Gigi Sella Quintet con Gigi Sella sax, Marco Crestani flauto, Massimo Zemolin chitarra, Francesco Bordignon contrabbasso e Marco Carlesso batteria.

Febbraio 2022 pubblicazione del cd “BIRD IN IPANEMA”(Marco Crestani flauto/Ruggero Burigo chitarra)

Attualmente è docente presso la scuola Sandi e Arte Nuova

Enrico Crosato ha conseguito con lode il diploma accademico di secondo livello in Chitarra jazz al Conservatorio di Castelfranco Veneto, sotto la guida dei maestri Michele Calgaro e Gianluca Carollo.

Ha seguito i seminari estivi della scuola Berklee di Boston a Perugia (Umbria Jazz 2012), della New School di New York (Veneto Jazz 2013, 2015, 2016) e di Tuscia In Jazz con Peter Bernstein (2012, 2014). Ha seguito seminari con Duck Baker, John Stowell.

È attivo da oltre dieci anni come musicista in formazioni di jazz, rock e folk. È il chitarrista della Big Band Steffani.

Svolge l’attività di insegnante di chitarra in alcune scuole di musica della provincia di Belluno. Si è esibito, fra le altre, nelle seguenti manifestazioni: Veneto Jazz, Treviso Jazz Festival, Feltre Jazz festival, NeiSuoniDeiLuoghi (PN), Ubi Jazz (VE), Stagione concertistica di Marostica, Stagione della musica di Castelfranco Veneto, OperaEstate (Bassano), LeggereLeSere (BL), ClassiciContro (Vi).

Gabriele Tormen ha cominciato la sua attività musicale in gruppi musicali cover di genere blues-rock-pop italiano e straniero come bassista elettrico.

Le prime esibizioni dal vivo sono state eseguite a partire dal 2004 con la formazione denominata “Wet Lips” con la quale è stato composto anche un album di pezzi originali nell’anno 2007.

Nel 2008 entra inizia la collaborazione come contrabbassista della formazione “Novecento”, nella quale vengono eseguiti classici brani jazz di musica italiana e straniera. La formazione, oltre a la classica attività concertistica in club, presenta vari concerti “a tema” i quali sono eseguiti in manifestazioni dedicate e teatri di tutto il Triveneto.

Nel 2009 inizia la collaborazione con la cover band “Pirotecnica” con la quale viene eseguita una intensa attività concertistica in tutto il Veneto per i successivi 3 anni.

Nel 2013 inizia la collaborazione come bassista/contrabbassista con la John Denver Project Band, band tributo al noto cantautore americano, con la quale vengono eseguiti numerosi concerti in festival e locali a tema nel nord Italia ed in festival internazionali.

Nel 2015 pubblica il primo album “Lines” registrato presso il Birland studio di Gorizia in trio accompagnato da Alberto Mambrini al pianoforte e Andrea Carnio alla batteria.

Nel 2015 inizia la collaborazione come contrabbassista con il sestetto Les Magots nel quale vengono eseguiti brani italiani e stranieri degli anni 40 in tributo artisti dell’epoca.

Nel 2017 inizia la collaborazione come bassista elettrico con Claudio Rudella, noto chitarrista rock italiano.

Gabriele Tormen è inoltre l’attuale contrabbassista della big band Bellunese “Blue Night Jazz Orchestra”.

In concomitanza con le varie situazioni concertistiche principali sono vi sono continuativamente collaborazioni temporanee con formazioni pop/rock e jazz come bassista e contrabbassista.

Ha partecipato in diversi periodi a numerosi masterclass con John Patitucci, Victor Wooten, Steve Bailey, Lee Sklar, Alphonso Johnson, Scott Colley, Paolo Costa e frequentato i seminari estivi di Tuscia in Jazz, Veneto Jazz e Umbria Jazz.