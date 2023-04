Sabato 8 Aprile al via il 6° Dolomitibeertrail

La prima tappa italiana del Golden Trail National Series chiude le iscrizioni in anticipo rispetto alla data prevista. Raggiunti i 1200 partecipanti ammessi nei tre percorsi di gara

Pedavena (BL), 02.04.2023 – Un percorso suggestivo tra le meraviglie del territorio, con partenza e arrivo dalla storica Birreria Pedavena, che si snoda in salita tra passaggi emozionanti e panorami mozzafiato all’interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. È la 6^ edizione della corsa dolomitibeertrail in partenza sabato 8 aprile, che vede la partecipazione di 1200 concorrenti suddivisi in tre diversi percorsi (55 km, 24 km e 12 km rispettivamente con 3.000, 1.400 e 700 metri di dislivello positivo).

Il trail dolomitico propone una gara con percorsi in salita particolarmente impegnativi e con notevoli dislivelli in cui è la natura stessa a presentare ostacoli, pendenze, vie su strade sterrate e sentieri di montagna. La partenza prevede il passaggio all’interno della Fabbrica della Birreria Pedavena, la più grande birreria d’Italia, in attività dal 1897 e ancora oggi storico punto di riferimento per gli amanti della birra. Nei percorsi da 55 km e 24 km la salita porta poi fino al Passo Croce d’Aune e nel primo prevede addirittura di percorrere un tratto dell’Alta Via n.2, anche detta “delle leggende”. Lungo cammini storici, tratti della via Claudia Augusta Altinate e del Cammino delle Dolomiti il percorso di dolomitibeertrail propone scorci altamente panoramici sull’intera Valbelluna, per poi concludersi ancora negli spazi della Birreria Pedavena con arrivo all’interno del suo parco. Ogni percorso prevede dei tempi di percorrenza massimi (10hs 30’ per la 55k, 5hs 30’ per la 24k, 4hs per il Beer Tour di 12k) con la presenza di cancelli di sbarramento per il percorso da 55k. I partecipanti ammessi sono 1.200, suddivisi in 300 per il percorso 55k, 600 per il 24k e 300 per il 12k. Novità di quest’anno è che il percorso da 55k si inserisce come prima tappa italiana del Golden Trail National Series, il circuito di competizioni di corsa in montagna che comprende i più iconici trail italiani. A dolomitibeertrail seguono Ledro Sky, Bettelmat Super Race, e la finale Transpelmo.

dolomitibeertrail è organizzato dall’Associazione Giro delle Mura Città di Feltre, che da 35 anni promuove la corsa attraverso eventi sportivi non convenzionali, anche di calibro internazionale, di cui il Giro delle Mura è la manifestazione principe, con una gara internazionale, il Campionato Europeo dei Vigili del Fuoco, la corsa a eliminazione Seven Lap, e altre competizioni promozionali come il Miglio dei Comuni Città di Feltre (26 agosto 2023). Tra gli altri eventi sportivi organizzati Feltre Urban Trail, corsa notturna con salita alla cittadella storica (25 agosto), Corri Feltre (21 maggio) manifestazione di promozione sportiva che da 21 anni lega i temi di sport e salute, e la folkloristica Corsa di Babbo Natale.

Grande anche il coinvolgimento dei volontari, oltre 300, provenienti da 30 associazioni del territorio locale che lavorano alla logistica, ai ristori, e all’assistenza lungo il percorso. Dolomiti Beer Trail è un evento patrocinato dalla regione Veneto, dalla Provincia di Belluno, dai 4 comuni su cui insiste il percorso (Feltre, Pedavena, Sovramonte e Fonzaso), la Comunità Montana Feltrina, l’Ente Parco Dolomiti Bellunesi, il CAI sezione di Feltre.