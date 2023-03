Confcooperative Belluno e Treviso ad Agrimont 2023 di Longarone sabato 18 marzo

I prodotti della cooperazione trevigiana e bellunese protagonisti all’inaugurazione di Agrimont 2023: un brindisi di benvenuto per raccontare il valore della cooperazione agroalimentare e il legame forte con il Bellunese dell’associazione vuole rispondere alle istanze forti delle imprese e dei soci aiutandoli a cogliere le opportunità dei mercati, senza perdere di vista il patrimonio e l’identità valoriale dei territori.

L’appuntamento di sabato 18 marzo sarà l’occasione per lanciare l’edizione 2023 di Scoop! La grande Festa delle Cooperative che il 15 luglio prossimo tornerà a Cortina d’Ampezzo per la quinta volta, portando nella regina delle Dolomiti le eccellenze dalla produzione vitivinicola e lattiero casearia di Belluno e Treviso.

L’edizione 2023 di Agrimont, la Mostra Nazionale dell’Agricoltura di Montagna, si apre con un brindisi dal valore speciale per Confcooperative Belluno e Treviso: a dare il benvenuto agli ospiti sabato 18 marzo prossimo saranno infatti i sapori delle imprese cooperative, fiore all’occhiello della produzione e dell’export veneti.

Dopo la cerimonia di inaugurazione delle 12.00, appuntamento nell’Area incontri del padiglione A1 di Longarone Fiere per un assaggio delle eccellenze del comparto vitivinicolo e lattiero caseario delle due province che l’associazione rappresenta, frutto di competenze antiche oltre che di tecniche produttive moderne e di continua ricerca.

“Confcooperative Belluno e Treviso rappresenta 139 imprese, 37.500 soci e un fatturato di 1.232.029.845 euro ed è nata dalla fusione delle due realtà provinciali, proprio per rispondere all’istanza forte, delle imprese e dei soci, di cogliere le opportunità dei mercati, senza perdere di vista il patrimonio e l’identità valoriale dei territori. – sottolinea Lorenzo Brugnera, presidente di Confcooperative Belluno e Treviso – La nostra presenza ad Agrimont si inserisce a pieno titolo in questo percorso di attenzione alle istanze dei soci, e del contesto di riferimento, e di sviluppo di progettualità di medio e lungo termine.”

“L’agricoltura bellunese vive un momento delicato, nel quale spopolamento e siccità rappresentano sfide importanti, – continua Brugnera – ma rappresenta un settore fondamentale per la regione e per il comparto, per la grande capacità di resilienza, per la particolarità dei prodotti e delle lavorazioni e per il ruolo che ricopre nella tutela e nella valorizzazione sostenibile del territorio, anche in chiave turistica. Confcooperative è attivamente impegnata a supportare le cooperative in questa transizione.”

A confermare quanto dichiarato dal presidente Brugnera, l’appuntamento di sabato sarà occasione per lanciare la quinta edizione cortinese di Scoop! La grande Festa delle Cooperative, che sabato 15 luglio prossimo aprirà le porte della regina delle Dolomiti al pubblico veneto e internazionale.

La manifestazione, appuntamento oramai tradizionale e partecipatissimo da bellunesi e turisti, porterà in piazza le eccellenze agroalimentari delle imprese cooperative in una giornata ricchissima di degustazioni, show cooking, laboratori, incontri e spettacoli.