Un flash mob virtuale per la giornata internazionale della montagna

Gli Accompagnatori di Media Montagna e le Guide Alpine del Veneto in occasione della Giornata Internazionale della Montagna hanno organizzato un flash mob virtuale, per rilanciare il Manifesto etico scritto in memoria delle vittime della Marmolada.

I cinque temi contenuti nel Manifesto – Libertà, Responsabilità, Sostenibilità, Rispetto, Partecipazione – sono stati rilanciati dalle guide sui loro canali online, con video riprese in ambiente in cui ogni guida ha riflettuto su uno dei punti.

Dalle cime veronesi al Cadore, dall’Altopiano di Asiago alle Dolomiti d’Oltrepiave, e addirittura dal Circolo Polare Artico, le Guide e gli Accompagnatori del Veneto hanno portato simbolicamente in alto il proprio messaggio: Insieme facciamo vivere la Montagna.

«Un modo per ribadire il nostro impegno nel presidiare i territori impervi e per portare simbolicamente i principî sanciti nella Carta della Marmolada sulle cime» spiega il Presidente delle Guide Alpine del Veneto Marco Spazzini, «questa iniziativa vuole essere una occasione per coinvolgere sempre più persone, enti, associazioni e imprese nell’impegno di far vivere insieme la montagna».

Il Manifesto è stato approvato dal Consiglio Direttivo, e, pur rimanendo un Manifesto delle guide e per le guide, è stato aperto alle sottoscrizioni esterne da parte di ogni ente o singolo che ritenga di identificarsi nei valori che vi sono espressi.

Il CAI Veneto e il CNSAS regionale hanno immediatamente aderito all’iniziativa, ma sono già numerosi i singoli e le organizzazioni che stanno manifestando la loro volontà di fare rete su questi temi.

Per far sì che quei principî non restino solo parole scritte su un foglio, è importante coinvolgere la popolazione e tutte le realtà presenti sul territorio che sposano questi valori e vogliono impegnarsi per dare un futuro alle nostre vallate: insieme sarà possibile mettere in campo progetti che vadano a tradurre questi concetti in azioni concrete.

Chiunque volesse leggere e sottoscrivere il Manifesto, può farlo sul sito https://www.guidealpineveneto.it/news/manifesto.php