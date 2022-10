Contributi per gli affitti. Domande ai CAF o autonomamente online entro l’8 novembre 2022

E’ stato pubblicato il bando, di cui alla DGR 9 agosto 2022, n. 1005, per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2021 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi dell’articolo 11 commi 1 e 2 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

L’affitto, relativo all’anno 2021, per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggi che si trovino nella Regione del Veneto e siano occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva.

È ammessa un’unica richiesta cumulativa di contributo, riguardante più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell’anno 20201

È ammessa la presentazione di un’unica richiesta di contributo per lo stesso nucleo

familiare risultante dalla dichiarazione ISEE.

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo

familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell’alloggio per sentenza di

separazione) che, alla data di presentazione della domanda, possegga i seguenti

requisiti:

– sia residente nel Comune di Belluno;

– occupi e abbia occupato, nell’anno 2021, un alloggio in affitto a titolo di

residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione

regolarmente registrato ai sensi dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge

n.431/98;

– presenti un’attestazione ISEE (standard o ordinaria) in corso di validità da cui

risulti un ISEE non superiore a € 20.000,00;

– i canoni siano relativi ad alloggi appartenenti a una delle seguenti categorie

catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;

– se il richiedente è cittadino extracomunitario, sia in possesso di: permesso di

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; Carta Blu UE; permesso di

soggiorno in corso di validità oppure istanza di rinnovo entro i termini

prescritti e non ricorrano le condizioni previste dall’articolo 5 commi 5, 5-bis e

5-ter del d. legisl. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni;

– se il richiedente non è cittadino italiano (comunitario o extracomunitario), non

sia destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;

– non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con

sentenza passata in giudicato come previsto dalla L. R. 16/2018.

Ulteriori dettagli sono elencati nel bando, pubblicato nel sito Internet

istituzionale del Comune di Belluno, all’indirizzo www.comune.belluno.it,

sezione “Bandi di gara e avvisi”.

Le domande possono essere presentate entro il giorno 8 novembre 2022,

rivolgendosi a uno dei seguenti CAF convenzionati:

ACLI SERVIZI BELLUNO S.R.L. – Via Ippolito Caffi, 20

CAF UNSIC S.R.L. – Via Degli Agricoltori, 13

CISL VENETO SERVIZI S.R.L. – Via Vittorio Veneto, 284

C.A.A.F. 50& PIU’ S.R.L. – Piazza Martiri, 16

CAF COLDIRETTI srl – Impresa Verde TV BL s.r.l. – Via Del Boscon Fraz 15

CAF ITALIA S.R.L. – Via Col di Lana, 44

CAF UIL VENETO SERVIZI S.R.L. – Via De Min, 6

CITTÀ SERVIZI S.R.L. – Viale Fantuzzi, 19/D.

E’ anche possibile presentare autonomamente la domanda all’indirizzo Internet

https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa22/index.html