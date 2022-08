Un concorso per laureati in Comune di Belluno. Domande entro il 23 settembre

Il Comune di Belluno ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione

a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo tecnico categoria D ccnl

Funzioni Locali per l’area Sportello Unico Edilizia – Sportello Unico Attività

Produttive – Attività economiche.

I requisiti specifici e le modalità per partecipare al concorso, così come le materie

d’esame, sono indicati nel bando di concorso pubblicato nel sito Internet

istituzionale del Comune di Belluno, all’indirizzo www.comune.belluno.it, sezione

“Bandi di concorso” in home page.

requisiti per l’ammissione

Sono ammessi al concorso i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs. 165/2001.

2. età non inferiore agli anni 18;

3. titolo di studio:

a) uno dei seguenti diplomi di laurea ante d.m. 509/1999: Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria edile- Architettura, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Pianificazione territoriale e urbanistica, Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, Politica del territorio;

b) oppure titoli equipollenti a quelli indicati sub a);

c) oppure una delle lauree specialistiche o magistrali ex d.m. 509/1999 e ex d.m. 270/2004, equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9/7/2009 ai titoli sub a);

d) oppure una delle seguenti lauree triennali ex d.m. 509/1999 e ex d.m. 270/2004: classe 4 – “Classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile”; classe 7 – “Classe della lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale”; classe 8 – “Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale”; classe 27 – “Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura”; classe L07 – “Lauree in ingegneria civile e ambientale”; classe L17 – “Lauree in scienze

dell’architettura”; classe L21 – “Lauree in scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale”; classe L23 – “Lauree in scienze e tecniche dell’edilizia”; classe L32 – “Lauree in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura”,

e) oppure uno dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituiti ai sensi del d.P.R. 162/1982,

oppure uno dei diplomi universitari istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11/11/2011 alle lauree triennali indicate sub d)

La domanda dovrà perentoriamente pervenire al protocollo del Comune entro il

giorno 23 settembre 2022, secondo una delle seguenti modalità:

• presentata direttamente all’area Servizi Generali (Archivio, Protocollo e Messi) –

Piazza Duomo n. 1 – negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì

mattina dalle 9.00 alle 12.00 e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00);

• inoltrata tramite raccomandata A/R trasmessa al seguente indirizzo: Comune di

Belluno – area Personale – Piazza Duomo n. 2 – 32100 Belluno;

• trasmessa per via telematica, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC),

all’indirizzo: belluno.bl@cert.ip-veneto.net.

Le comunicazioni ai candidati sono fornite solamente mediante pubblicazione

all’albo on line e nel sito del Comune di Belluno a questo link

https://www.comune.belluno.it/myportal/C_A757/amministrazione/attipubblicazioni

/concorsi, voce “Bandi di concorso” in home page.

Per chiarimenti e informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’area Personale

del Comune di Belluno, in Piazza Duomo n. 2, telefoni 0437 913274/77/80; email:

personale@comune.bellu