Oltre 6mila euro per giovani con disabilità, dalla Mongolfiera di Giorgia

Un impegno costante quello de “La mongolfiera di Giorgia” che, ancora una volta, dà aiuto ai giovani bellunesi.

Quattro i ragazzi con certificazione di disabilità grave beneficeranno dei 6mila euro stanziati dal bando appena chiuso, l’ottavo a firma dell’associazione. A un 18enne sono stati destinati 399 euro per l’acquisto di una sedia per doccia e piscina, completa di tavola di trasferimento; a due 23enni andranno rispettivamente 3.216,56 euro – per l’acquisto di una carrozzina superleggera con schienale reclinato – e 797 euro per la fornitura di un corso di preparazione ai test per la facoltà di medicina. Infine a un 24enne sono stati assegnati 2.080 euro per l’acquisto di 50 ore di musicoterapia.

«Ci possiamo dire davvero soddisfatti dell’andamento del bando perché siamo riusciti a stanziare la somma totale di 6.492,56 euro, appena superiore alle nostre previsioni» commenta il direttivo. «Tutti e quattro i progetti presentati dagli utenti si sono rivelati molto interessanti per gli ambiti di destinazione; in particolare ha attirato la nostra attenzione il corso di preparazione ai test di ingresso all’Università. Ci auguriamo davvero che aiuti il/la nostro/a beneficiario/a ad esaudire il suo sogno di poter studiare medicina».

In contemporanea c’è anche un’altra bella notizia: è stato da poco pubblicato il secondo bando straordinario “CROCEBLu per Giorgia 2022”. La Cooperativa di Belluno, infatti, anche quest’anno ha scelto “La mongolfiera di Giorgia” quale partner affidabile, mettendo a disposizione due pacchetti da dieci sedute di fisioterapia ed assumendosi tutte le spese. Il bando resterà aperto fino al 19 settembre, termine ultimo per la presentazione delle domande. Le caratteristiche per accedere al bando sono le stesse previste per i bandi ordinari e quindi la proposta è rivolta ai ragazzi tra i 13 ed i 24 anni, residenti in Veneto o seguiti da una struttura sanitaria del Veneto, con certificato di disabilità e che abbiano la necessità di ottenere un po’ di sollievo.

Il bando e il form della richiesta si trovano sul sito internet www.lamongolfieradigiorgia.it oppure il documento integrale potrà essere richiesto via mail a lamongolfieradigiorgia@gmail.com.