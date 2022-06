Programma regionale di interventi a sostegno della famiglia

L’Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona capofila dell’Ambito Territoriale VEN_02 per 15 comuni. Domande entro il 17 luglio 2022

La Regione del Veneto ha approvato l’assegnazione agli Ambiti Territoriali Sociali delle risorse economiche per il Programma di interventi economici a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto, con la finalità di sostenere le famiglie in situazione di bisogno attraverso l’assegnazione ed erogazione di contributi (L.R. 20/20).

Gli interventi previsti sono rivolti ai nuclei familiari che si trovano, al momento della domanda, in una delle seguenti situazioni:

1. Famiglie con figli minori rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori;

2. Famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica;

3. Famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiori a 4.

Il bando è attivato dall’Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona che è delegata, in qualità di capofila di Ambito Territoriale Sociale, per l’area famiglia a svolgere tale attività per i 15 comuni del Distretto (Alano di Piave, Arsiè, Borgo Valbelluna, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero Vas, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo, Sovramonte).

Le domande dovranno essere inviate dalle ore 8.00 del 06 giugno 2022 alle ore 13.00 del 17 luglio 2022 esclusivamente in modalità telematica, accedendo al link

https://cittadino-ambito-sociale-2-feltre.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi

Per l’aiuto nella compilazione può essere contattato il proprio comune di residenza o è possibile inviare una mail a sportellofamiglia@aziendafeltrina.it.

Il bando e il link dove presentare domanda si trovano nei siti comunali e nel sito dell’Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona alla voce Servizi Sociali-Sportello Famiglia.