Diplomati 14 casari con il corso di formazione di Coldiretti

Belluno, 1° giugno 2022 – Sono stati consegnati questa mattina in Camera di Commercio di Belluno gli attestati di formazione di 14 casari.

“E’ una figura professionale che manca, le latterie ne hanno bisogno – ha detto Michele Nenz, direttore di Coldiretti Belluno – I 14 partecipanti del corso di 50 ore per casaro non provengono soltanto dal mondo agricolo. Sono giovani, 7 donne e 7 uomini, che si affacciano alla professione che oggi richiede sempre una maggiore varietà di prodotti”. “Oggi è la Giornata del latte, e finalmente vediamo un ricambio generazionale in questa professione; – ha detto Chiara Bortolas, presidente nazionale Donne impresa Coldiretti – per un’azienda, poter produrre e commercializzare i propri prodotti rappresenta un passo avanti. Prodotti particolari, riconoscibili, formaggi di latteria e di malga”.

Alla consegna dei diplomi ai corsisti sono intervenuti anche Ivana De Pizzol, membro di Giunta della Camera di Commercio di Belluno e Treviso, il maestro casaro Marino Bianchet, Daniele Slongo di Veneto Agricoltura, Michele Collavo, responsabile formazione Impresa Verde Treviso-Belluno.

Il corso era finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito del Progetto “ Agrimestieri – Antichi mestieri, moderni professioni attraverso il fondo sociale europeo. 50 le ore di programmazione del Corso suddivise in 8 giornate (due di teoria, otto di pratica), svoltesi alla Latteria turnaria di Valmorel di Limana sotto la regia organizzativa di Coldiretti Belluno e dell’Ente di formnazione Impresa Verde Treviso e Belluno. Le lezioni sono state tenute per la parte teorica da Daniele Slongo di Veneto Agricoltura, preparato esperto del settore, e dal conosciutissimo e apprezzato Casaro Marino Bianchet. Una lunga esperienza, la sua, a favore del settore, per un appoggio concreto ai giovani e per una sempre più alta qualità produttiva e professionale.

Il corso, oltre a alle infromazioni e conoscenze dell’arte caseiaria si è prefisso di contribuire alla creazione di professionisti che possano intercettare le esigenze delle aziende trovando, allo stesso tempo0, un’occupazione solida e sicura e di valorizzazione territorial sempre più salubri e di valore.

Già si sta pensando ad ulteriori incontri formative di aggiornamento avanzato e di specializzazione anche per fornire ai nostri territori ed alle nostre aziende del settore lattiero caseario, personale preparato per il future. Un future di eccellenze come ce ne sono tante nella nostra provincia.

Questi i nomi dei 14 nuovi casari:

Federica Andrich, Marco Ben, Marco Bisetto, Alessandro Boschetto, Enrica Calcinoni, Matteo Crepaz, Camilla De Cet, Lisa De Gasper, Tommaso De Toffol, Serena Del Zenero, Walter Dorigo, Ylenia Eremitaggio, Nicola Pongan, Marta Tibaldo.