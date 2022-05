Conclusi i lavori di riqualificazione sulla ciclabile Soverzene-Soccher

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione della ciclabile Soverzene-Soccher, nel tratto interrotto da un’alluvione del fiume Piave nel 2019.

Oggi si è svolto l’ultimo sopralluogo da parte dei sindaci (Gianni Burigo di Soverzene e Paolo Vendramini di Ponte nelle Alpi, oltre all’onorevole Roger De Menech). E domani, dopo la verifica del tracciato, saranno tolte le transenne della porzione, oggetto di un’importante opera idraulica e infrastrutturale. Per il ripristino spondale, la Regione Veneto ha stanziato 1 milione e 300 mila euro.

È bene sottolineare che si tratta un intervento basilare per la ciclabile Monaco-Venezia: unanime la soddisfazione delle due comunità, pronte per il taglio del nastro che avverrà il 2 luglio.

Nel frattempo, proseguono gli interventi di manutenzione in comune di Ponte nelle Alpi per mettere a disposizione dell’utenza altri sentieri ciclo-pedonali che portano a Soccher e nell’Oltrerai, come il percorso delle risorgive. Queste opere garantiranno maggior sicurezza anche per lungo il tratto sotto la bellissima “parete dei Falchi”.