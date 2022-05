Tribunale di Belluno. Candidato sindaco De Pellegrin: “Fondamentale presidio di legalità anche alla luce dei grandi eventi sportivi”

Fra i temi da considerare in questa campagna elettorale, la coalizione guidata da Oscar De Pellegrin sottolinea quello della giustizia. Tema che, di norma, è a carattere nazionale, ma va considerato con attenzione anche nei Comuni con più di 15.000 abitanti.

In particolare, il candidato sindaco annuncia l’intento di realizzare un piano di iniziative finalizzato a monitorare la permanenza del Tribunale in Belluno quale presidio di legalità per il territorio, soprattutto alla luce degli importanti avvenimenti sportivi che attendono la provincia. «Lavoreremo – afferma De Pellegrin – per mantenere uno stretto contatto con le Istituzioni locali, regionali e nazionali al fine di collaborare e di agevolare ogni iniziativa presso il Ministero competente. L’intento è di migliorare sempre più il funzionamento del Palazzo di Giustizia di Belluno, affinché giungano mezzi e personale».

A ciò si aggiunge il delicato problema della gestione degli immobili comunali e degli spazi che l’amministrazione comunale mette a disposizione per il Tribunale: «Verrà studiata con attenzione la situazione attuale, si cercherà di capire cosa migliorare e potenziare, nei limiti delle competenze di gestione comunale. Qualunque segnalazione dovesse giungere dall’utenza, dai professionisti e dipendenti del comparto giustizia di Belluno, sarà molto gradita e considerata proprio nell’ottica di comprendere al meglio come e dove intervenire. Una città capoluogo con un Tribunale di distretto efficiente e funzionale è sinonimo di sicurezza, oltre che di competitività per la città, per i cittadini e le imprese che operano nel territorio comunale e provinciale».

Nelle liste a sostegno del candidato Oscar De Pellegrin, inoltre, compaiono diversi professionisti che operano quotidianamente nel settore giustizia. I quali avranno il compito di studiare il tema, raccogliere proposte ed elaborare iniziative a vari livelli con il candidato sindaco.