Dino Buzzati – 1967, la mostra di Belluno. Il libro di Marco Perale aprirà lo stand del Veneto al Salone del Libro di Torino

È uscito in questi giorni il libro “Dino Buzzati – 1967, la mostra di Belluno” con cui Marco Perale (presidente dell’Associazione internazionale Dino Buzzati che ha sede a Feltre) racconta la prima mostra triveneta della pittura di Buzzati, allestita nel luglio del 1967 all’Auditorium di Belluno.

Organizzatore, allora, fu il Lions Club cittadino e nel 50° della morte di Buzzati lo stesso Lions Club di Belluno ha voluto celebrare la ricorrenza dando alle stampe un’opera che rende omaggio allo spirito pionieristico di chi, negli anni Sessanta, aveva già saputo intuire il valore della creatività buzzatiana che ormai si esprimeva a 360 gradi, spaziando non solo tra letteratura e giornalismo ma anche tra pittura e fumetto, teatro e balletto, musica e poesia.

Il libro ripercorre le fasi organizzative ed il taglio che lo stesso Buzzati volle dare alla mostra di Belluno, che venne allestita dal grafico e designer Mario De Donà, in arte Eronda, che per l’occasione elaborò anche una versione grafica della firma di Buzzati, che sarebbe diventata negli anni un logo ormai iconico che compare sulle copertine di praticamente tutte le pubblicazioni a lui dedicate.

Uno spazio particolare è riservato alla puntuale ricostruzione delle opere in mostra, in un costante confronto con il catalogo generale della pittura buzzatiana curato da Nicoletta Comar e edito dall’Associazione internazionale Dino Buzzati nel 2006, in occasione del centenario della nascita.

Il nuovo volume comprende inoltre la versione originale del testo pronunciato dal trevigiano Bepi Mazzotti per la vernice della mostra bellunese, comprese le correzioni, i tagli e le integrazioni che consentono di comprenderne meglio il metodo di scrittura.

Analogamente, il libro si chiude con la riproduzione dell’intero epistolario intercorso nei mesi preparatori tra Buzzati, il curatore De Donà e il presidente del Lions di allora Giuseppe Bellotti.

Il volume “Dino Buzzati – 1967, la mostra di Belluno” verrà presentato al Salone del Libro di Torino giovedì 19 maggio alle ore 15 come evento di apertura dello stand degli editori veneti, alla presenza dell’Assessore alla Cultura della Regione Veneto Cristiano Corazzari. L’autore Marco Perale nel raccontare il libro ne discuterà con Emanuele Zoppellari dell’Università di Torino.