Architetti e alunni riprogettano gli interni dell’Istituto “Calvi”

“Una sinfonia di idee”, progetto reso possibile dalla collaborazione tra vari soggetti, nasce dalla volontà di coinvolgere gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico “P.F. Calvi” nel miglioramento degli ambienti scolastici.

Dopo due anni di pandemia, con le limitazioni della socialità rese necessarie dalla didattica a distanza, la dirigente e gli insegnanti dell’Istituto si sono chiesti come avrebbero potuto aiutare i ragazzi nello stare bene a scuola. La risposta è stata data dagli studenti stessi: “Ci mettiamo in gioco personalmente!”.

Grazie alla disponibilità e alla collaborazione degli architetti Fabiola De Battista, presidente dell’Ordine degli Architetti di Belluno, e Angelo Da Fré, presidente della Fondazione Architettura Belluno Dolomiti, gli alunni del Calvi sono stati invitati a una riflessione e un’analisi di quali fossero i loro bisogni e le loro aspettative riguardo l’ambiente scolastico. Durante due incontri, tenuti al mattino nell’Aula magna della scuola, sono state raccolte le proposte delle classi dell’Istituto. Individuato l’ambito di miglioramento, una ventina di alunni si sono impegnati in un percorso attivo pomeridiano di progettazione di interni dell’edificio scolastico.

L’attività laboratoriale è stata possibile grazie alla collaborazione degli architetti Paola Zannoni, Laura Soravia, Carlo Erranti e Tommaso Del Zennero che hanno guidato gli alunni nella realizzazione di due progetti, uno relativo agli spazi esterni e uno a quelli interni.

Gli studenti, partendo dalla consapevolezza che uno spazio prima di essere utilizzato deve essere misurato e valutato in relazione alla destinazione d’uso prescelto, hanno utilizzato semplici strumenti di percezione e di misura (la vista per la luce e il colore, il tatto per la scelta dei materiali, parti del corpo per l’ingombro) e hanno redatto un “progetto esecutivo” per attrezzare degli anditi della scuola, corredando il documento di un computo metrico estimativo utile per la valutazione economica dell’intervento.

L’ultimo passaggio prevede la traduzione concreta, da parte della scuola, di quanto progettato, grazie alla disponibilità finanziaria di alcune migliaia di euro, che gli studenti, da bravi economisti, sapranno destinare nel modo migliore per la realizzazione delle loro idee.