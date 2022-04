Milano-Cortina 2026. I tecnici della Regione rispondono alle 8 associazioni ambientaliste

Otto associazioni di protezione ambientale (Cai-Club Alpino Italiano, Federazione Nazionale Pro Natura, Italia Nostra, Legambiente, Lipu-Lega Italiana Protezione Uccelli, Mountain Wilderness Italia, Touring Club Italiano e Wwf–World Wildlife Fund) hanno espresso forte preoccupazione per il grave impatto ambientale che rischia di essere provocato dalle opere previste per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026.

A tal proposito dirigenti e tecnici competenti della Regione Veneto precisano che:

“1) Per rispondere alle preoccupazioni, già lunedì 11 aprile era stato organizzato un incontro fra le associazioni e i tecnici della Regione che seguono i lavori per le

Olimpiadi. La riunione è stata l’occasione per rappresentare loro lo stato attuale dei procedimenti di attuazione delle opere, come la riqualificazione della pista da bob, il villaggio olimpico, la variante di Longarone, la variante di Cortina, la ristrutturazione del trampolino per la “medal plaza” etc c’è stato un lungo incontro, molto approfondito e franco, nel quale sono emersi dubbi da parte delle associazioni sulla necessità della nomina di un Commissario per le opere essenziali per lo svolgimento dei giochi. I tecnici hanno fatto presente che non è un segreto che appalti da condurre in pochi anni per un importo complessivo che si aggira intorno al miliardo necessitino di una struttura dedicata esclusivamente a quell’obiettivo, al fine di giungere in tempo, non presente in alcuno degli enti locali oggi attivi. A questo si aggiunga che per ritardi amministrativi si è perso del tempo nella fase iniziale. La Regione ha inteso rimediare per le opere principali assumendo, nelle more di diversa organizzazione statale, il coordinamento, il monitoraggio ed in alcuni casi la funzione di soggetto attuatore. Tuttavia, nonostante questo ed oltre alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 che si sta strutturando per seguire esclusivamente le suddette realizzazioni, è necessaria anche la nomina di un soggetto unico che conduca e approvi i procedimenti senza alcun indugio, raccordandosi con tutte le autorità competenti sul territorio: il Commissario straordinario.

2) Nell’incontro di lunedì scorso è stato quindi spiegato a tutti gli interlocutori che la figura del Commissario straordinario non permetterà di evitare alcun passaggio previsto dalla normativa, soprattutto in ambito ambientale o paesaggistico, come VAS, VIA, VINCA, autorizzazione paesaggistica, qualora dovuta. Sono previste solamente delle tempistiche più brevi per l’acquisizione dei pareri e nulla osta, o percorsi preferenziali, in analogia alle opere del PNRR.

3) Sempre lunedì le associazioni hanno dimostrato notevole soddisfazione per

L’attenzione, peraltro dovuta, resa da parte della Regione nel farli partecipi della

situazione, con piena trasparenza, tanto che il Presidente Zaia ha ritenuto di dare

indicazioni affinchè venga individuato un metodo di informazione aggiuntivo a quelli previsti dalle norme vigenti, più immediato e continuato, nonchè pienamente trasparente, al fine che tutti i cittadini possano conoscere appieno lo stato dell’arte e le caratteristiche di ogni singola opera pubblica relativa alle Olimpiadi. Per questo i tecnici incaricati sono già all’opera.”

La posizione delle Associazioni ambientaliste

Le Associazioni ritengono che le Olimpiadi e le Paralimpiadi, soprattutto quelle invernali anche in ragione dei luoghi dove si svolgono, siano una straordinaria occasione di fratellanza e di pace tra i popoli e nello stesso tempo di crescita della consapevolezza dei valori ambientali, in particolare di quelli legati alla montagna. Inoltre, come le stesse hanno sottolineato in una lettera indirizzata già ad aprile 2021 ai suddetti Ministeri, con le prossime Olimpiadi l’Italia potrebbe dimostrare di essere all’avanguardia nell’applicazione degli standard e delle procedure ambientali in coerenza con l’impegno assunto con il Contratto di assegnazione dei Giochi.

Dopo quasi un anno, tuttavia, i Ministeri non hanno inviato alcuna risposta a quella lettera che chiedeva coerenza, trasparenza nelle informazioni sulle opere e un fattivo coinvolgimento delle Associazioni di protezione ambientale che, almeno fino a oggi, non hanno avuto accesso ai progetti relativi alle opere previste per i Giochi: nulla si conosce dunque per quanto riguarda in particolare l’attivazione delle procedure di VAS nazionale sulle opere essenziali, connesse e di contesto in corso o in preparazione. D’altra parte, fino ad oggi, non hanno trovato riscontro concreto neanche le richieste delle associazioni, rivolte alla “Fondazione Milano-Cortina 2026”, di sostenere con la sua autorevolezza, presso i ministeri competenti e presso la società “Infrastrutture Milano cortina 2026”, la necessità di procedere alle valutazioni ambientali previste dalla legge.

La mancanza di una risposta ha creato nelle associazioni scriventi una forte preoccupazione per il grave impatto ambientale che rischia di essere provocato dai giochi: una preoccupazione ancora più forte per il deludente risultato del frettoloso incontro avuto il 15 febbraio scorso con il Vice Ministro Alessandro Morelli, nel corso del quale era anche presente, ma non è intervenuto, l’Amministratore delegato della “Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026”, Luigi Valerio Sant’Andrea. In tale occasione, infatti, il Vice Ministro si è limitato a sottolineare la complessità della situazione e la conseguente necessità di affrontarla insieme, aggiungendo che ne avrebbe parlato con il Ministero della transizione ecologica.

Quanto però è avvenuto subito dopo questo incontro dimostra come il comportamento ministeriale vada nei fatti in una direzione diametralmente opposta e che non veda nelle associazioni ambientaliste un interlocutore: il 23 febbraio il Presidente del Consiglio – su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentito il Ministro dell’economia e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (così almeno stabilisce l’art. 4 del decreto legge 32/2019) – ha nominato Amministratore delegato Valerio Sant’Andrea come Commissario straordinario per ben otto importanti interventi riguardanti i Giochi (tra cui il prolungamento ovest della tangenziale di Sondrio e le varianti della statale di Alemagna a Cortina e a Longarone).

Data la situazione, le associazioni non possono che deninciare il fatto che non sia stata avviata una VAS nazionale e che manchi un percorso pubblico sulla questione Olimpiadi. Anche il Commissario UE Sinkevičius, in merito alla necessità di sottoporre ad un adeguato procedimento di valutazione ambientale l’insieme delle “opere olimpiche”, si è espresso in questo senso con un parere rilasciato il 17

febbraio 2022 (P-000129/2022).

La percezione è che, ad oggi, si punti al commissariamento straordinario degli interventi per recuperare l’evidente ritardo sulla tabella di marcia dei lavori, tutto ciò a scapito degli impatti ambientali che le opere in corso e in progetto avranno sui territori.

Per questi motivi, le sottoscritte Associazioni ribadiscono la necessità:

1. che siano redatti dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, di concerto con il Sottosegretariato allo Sport presso la Presidenza del Consiglio, un Piano unitario e il relativo Rapporto Ambientale riguardanti le opere e gli interventi essenziali, connessi e complementari alla realizzazione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 – anche di competenza delle Regioni e delle Province Autonome – da sottoporre a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nazionale e relativa contestuale Valutazione di Incidenza (VINCA) di competenza del Ministero per la Transizione Ecologica, ai sensi delle Direttive 2001/42/CE e 92/43/CE, del D.lgs. n. 152/2006 e del DPR n. 357/1997;

2. che la VAS nazionale non venga limitata alla realizzazione delle opere (impianti, attrezzature sportive, trasporti, ecc.), ma estesa all’incidenza delle variazioni di uso del suolo e alle dinamiche del carico insediativo, sia temporaneo (per i Giochi) sia permanente, anche e soprattutto in relazione alla disponibilità e al consumo di risorse, ricordando che la maggior parte degli eventi si svolgerà all’interno del perimetro tutelato dalla Convenzione delle Alpi di cui alle leggi 403/1999, 50/2012 e 196/2012 e che una parte si svolgerà anche all’interno del territorio Dolomiti UNESCO che è “Patrimonio dell’Umanità”;

3. che venga data risposta alle richieste e alle osservazioni qui formulate entro la fine di questo mese di aprile.