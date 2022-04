L’Associazione Parenti ospiti della Casa di riposo di Ponte nelle Alpi cerca adesioni. Venerdì l’incontro in Municipio

Si terrà venerdì 22 aprile, alle 18 presso la sala consiliare del Municipio di Cadola, l’incontro organizzato dall’Associazione “Parenti Ospiti Casa di Riposo di Ponte nelle Alpi”.

Sarà un’importante occasione, aperta a soci e familiari degli ospiti, per conoscere da vicino l’operato del gruppo e raccogliere le disponibilità per rinforzare le fila dell’associazione, in vista del rinnovo del direttivo previsto ad ottobre.

«L’associazione dal 2002 persegue finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e sociosanitaria e di tutela dei diritti degli ospiti della Casa di Riposo di Ponte nelle Alpi», spiegano il presidente Arnaldo Padovani e la segretaria Viviana Zilli. «Sono trascorsi due anni e mezzo molto particolari e difficili in cui, per ragioni legate alla pandemia, ci è stato di fatto impossibile entrare nella struttura, gestita dalla Fondazione Casa del Sole. Il nostro consueto impegno a favore della tutela dei diritti degli ospiti e dei loro familiari, in particolare verso quelli non autosufficienti o soli, è stato dunque molto limitato, pur perseguendo negli intenti, ma quasi esclusivamente online ».

Ora si guarda avanti: «Con la prospettiva di riprendere quanto prima la consueta operatività, in sinergia con la direzione e l’ente gestore, vorremmo arrivare in autunno con un programma condiviso e con delle persone che, sposando la causa della nostra associazione, si rendano disponibili a entrare in direttivo». spiega Padovani. «È sempre più necessario, per il futuro dell’associazione, l’ingresso in consiglio di persone che sentano forte la necessità di operare in aiuto agli ospiti».

Per accedere all’assemblea sono necessari il Green Pass e il rispetto delle indicazioni sanitarie. Per maggiori informazioni scrivere a giallissimo50@gmail.com