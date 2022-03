Prorogate le iscrizioni al 37mo Rally Bellunese

La chiusura delle iscrizioni al 37mo Rally Bellunese è stata prorogata!

Lo ha comunicato ACI Sport, con una nota della Segreteria della Commissione Rally indirizzata a Tre Cime Promotor asd, gli organizzatori della competizione automobilistica che, sabato 9 e domenica 10 aprile prossimi, aprirà la Coppa Rally 4^ zona, che comprende il Friuli Venezia Giulia e le province di Belluno e Venezia.

Il termine per perfezionare l’iscrizione al 37mo Rally Bellunese, inizialmente previsto per domani (mercoledì 30 marzo), è stato fissato invece alla mezzanotte di lunedì 4 aprile. ACI Sport e la Commissione Rally hanno così favorevolmente accolto la richiesta in tal senso avanzata da Tre Cime Promotor asd.

Una richiesta motivata dal fatto di poter dare la possibilità ad alcuni equipaggi intenzionati a partecipare alla gara di organizzarsi per l’ottenimento del Green Pass, secondo quanto previsto dal protocollo Covid-19, recentemente aggiornato dalla Federazione; oltre che per permettere la partecipazione di altri equipaggi, impegnati in questo fine settimana al Rally del Bardolino, che evidentemente potranno confermare l’espressa volontà di iscriversi al 37mo Rally Bellunese solamente al termine della competizione veronese.