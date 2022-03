4^ edizione Concorso Nazionale musicale Città di Belluno”. 12^ edizione Concorso Internazionale Canto Lirico Città di Belluno”

Prendono il via domenica 27 marzo il Concorso Musicale Nazionale ed il Concorso Internazionale di Canto Lirico organizzati dall’associazione di Promozione Sociale Gocce di Sole in collaborazione con il Comune di Belluno e la Fondazione Teatri delle Dolomiti.

Entrambi i premi portano il nome della Città di Belluno che nelle sedi del Teatro Comunale, Palazzo Fulcis e Palazzo Bembo, ospiterà le esibizioni degli artisti provenienti da tutta Italia e non solo, visto che il Concorso del Canto Lirico varca le frontiere nazionali; dimostrando ancora una volta che Belluno può e deve essere un territorio meta di turismo culturale.

Durante le 10 giornate di concorso le giurie saranno impegnate nel valutare ben 185 audizioni per un totale di 300 iscritti; visto il periodo pandemico, come lo scorso anno, non ci sarà la sezione dedicata alle orchestre e ai cori.

La manifestazione inizierà proprio il primo pomeriggio di domenica 27 marzo con le audizioni della sezione PICCOLI TALENTI e proseguirà poi il 28 marzo con la sezione Scuole medie ad indirizzo musicale, il 29 marzo con i licei musicali, 1-2 aprile con il Concorso Internazionale di Canto lirico, il 25 aprile con la sezione canto moderno, il 28 aprile con la sezione scuole di musica, il 29 aprile con la sezione conservatori, il 30 aprile con al sezione pianisti e il 1 maggio con gli ensemble.

Quattro sono i concerti in programma:

1) CONCERTO DI INAUGURAZIONE il 27 marzo alle ore 18,00

Con la presenza dei vincitori assoluti dell’edizione 2021:

Luigi Gordano, fisarmonica, 1° classificato

Duo Olga Gavryliuk e Iuri Marchesin, pianoforte 4 mani, 2° classificati

Margherita Pellarda, pianoforte, 3° classificata

Daniele Falco, fagotto, premio speciale della giuria

Ospite speciale della serata sarà il CORO MANI BIANCHE BELLUNO che farà il suo debutto sul palco del Teatro Comunale di Belluno.

Il Coro Mani bianche Belluno, nato pochi mesi fa dalla sinergia tra l’Associazione Gocce di Sole, l’associazione musicale Arte Nuova e l’Ente Nazionale Sordi di Belluno, è parte del progetto di sensibilizzazione e inclusione “La voce nelle mani” sostenuto economicamente dal Pio Istituto dei Sordi. Il coro utilizza un doppio canale comunicativo: la musica e la LIS (lingua italiana dei segni). Per quanto riguarda l’approccio alla Lis importante è la collaborazione dei docenti ed interpreti della cooperativa Blhyster S.C.S. Onlus.

2) CONCERTO DI GALA DI CANTO LIRICO – il 2 aprile alle ore 21,00.

In chiusura di serata saranno decretati i vincitori assoluti del Concorso Internazionale di Canto Lirico Città di Belluno che riceveranno le borse di studio donate dal Club Inner Wheel di Belluno.

Le audizioni dei semifinalisti, provenienti da varie parti del mondo (Germania, Corea, Spagna, Albania e naturalmente Italia) si svolgeranno nella giornata del 1 aprile.

3) CONCERTO FINALE CANTO MODERNO – 25 aprile alle ore 21,00.

Al concerto parteciperanno i finalisti della sezione canto moderno. Il vincitore della sezione INTERPRETI e quello della sezione CANTAUTORI, grazie all’Associazione Voice Care Music & Art, avranno la possibilità di partecipare ad una MasterClass con il Maestro Giuseppe Barbera, compositore, arrangiatore e pianista nonché docente del CET di Mogol.

4) FINALISSIMA CONCORSO MUSICALE NAZIONALE CITTA’ DI BELLUNO – 1 maggio ore 17,00.

Al concerto parteciperanno i concorrenti che si saranno distinti durante tutte le selezioni. Ai vincitori saranno generosamente donate dall’Associazione Martina Bonavera delle borse di studio.

“Anche quest’anno – afferma Francesco Bonavera, referente dell’Associazione Martina Bonavera – la nostra Associazione è lieta di offrire il proprio patrocinio alla realizzazione del Concorso Musicale Nazionale città di Belluno. I premi che l’Associazione mette a disposizione vogliono essere un modo per ricordare Martina offrendo ai partecipanti la possibilità di proseguire nel loro percorso formativo”.

Nel corso della serata sarà inoltre assegnato da una giuria formata dagli allievi del liceo musicale di Belluno il Premio YOUNG JURY.

I vincitori dei concorsi, oltre alle borse di studio, avranno la possibilità di partecipare a concerti premio e ad altre importanti occasioni professionali come la partecipazione ad un evento organizzato dalla Fondazione Arpa Onlus di Pisa che vede come Presidente onorario il M° Andrea Bocelli, un concerto o ruolo d’opera all’interno della stagione artistica di A.P.S. Musincantus, la partecipazione a un concerto galà lirico con orchestra presso Teatro Sociale di Rovigo organizzato dall’ Accademia Veneta dello Spettacolo e un concerto a Longarone.

A tal proposito, il Comune di Longarone organizza nella serata del 26 marzo alle ore 20,45, presso il Centro Culturale, un concerto con i vincitori dell’edizione 2021 del Concorso Musicale città di Belluno e gli allievi della scuola di musica di Longarone Greta Morgantini (voce) e Stefano Zoldan (chitarra).

Tutti i concerti saranno ad ingresso gratuito a parte il Concerto di Gala di Canto Lirico del 2 aprile che avrà un contributo di 10 Euro.

“Eventi cosi’ importanti – aggiunge la Presidente di Gocce di Sole Manuela Selvestrel – hanno bisogno sia del grande impegno dei volontari della nostra associazione e dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato che di un appoggio positivo e concreto delle istituzioni, dei sostenitori e non di meno della presenza della qualificata Giuria; da parte nostra un grande grazie a tutti i partner. Un ringraziamento speciale anche alle aziende che, seppur in un periodo così difficile, ci sostengono: Giesse Risarcimento Danni, Lattebusche, Assicuratrice Valpiave, Music Shop Bellus, SEST e Larin Group”.

“Quest’anno – continua Selvestrel – per la nuova sezione pianisti avremo l’onore di ospitare in giuria, oltre alle pianiste Anna Barutti, il M° Dario Ntaca, pianista virtuoso e direttore d’orchestra; è uno dei musicisti più unici ed eccezionali del sud America, apparso spesso in duo pianistico con la grande Martha Argerich”.

Tra gli altri membri della giuria: il violinista e direttore Andrea Moro, il direttore Christian Deliso, il maestro Edoardo Bottacin, il M° Manolo Da Rold, il M° Franco Poloni, l’arpista Simonetta Perfetti, la pianista e Francesca Vidal il cornista Loris Antiga, il Pianista e compositore Alessio Nelli, i chitarristi Stefano Viola e Marko Feri, i M° Giusy Mascheretti e Renato Nason, l’arpista Ilde Bonelli, la clarinettista Mirta Tormen, le M° Anna e Bruna Barutti, il violinista Brad Reep, il soprano Maria Luigia Borsi e il baritono Mattia Campetti. Per quanto riguarda la sezione canto moderno in giuria ci saranno Simone Sproccati, produttore discografico, e Silvia Smaniotto, Cantante e Vocal Coach, nonché docente nel programma Il collegio di Rai1.

L’evento gode anche del Patrocinio della Provincia di Belluno e della Regione Veneto.